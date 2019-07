Novinár Paľo Rýpal je nezvestný už 11 rokov: Polícia pracovala aj s verziou úkladnej vraždy

BRATISLAVA - Novinár Pavol Rýpal je nezvestný už 11 rokov a tomu, že by mohol byť stále nažive, neveria ani jeho najbližší. Jeho sestra nedávno na sociálnej sieti dokonca zverejnila, že by mohlo aj v jeho prípade ísť o vraždu. Podozrenie sa zatiaľ nepotvrdilo. Polícia informácie preverovala dva roky.

Vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky posledné dva roky preveroval oznámenie aj k podozreniu z možného spáchania obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy.

"Vyšterovateľ na základe vykonaných úkonov nezistil skutočnosti, ktoré by odôvodnili začať trestné stíhanie za úkladnú vraždu," priblížila polícia. Podľa slov prezídia sa pracuje s viacerými verziami nezvestnosti.

"Aj v súčasnosti vykonávame operatívno-pátraciu činnosť s cieľom osobu vypátrať," zdôraznila polícia. Sestra zmiznutého novinára začiatkom októbra minulého roka na sociálnej sieti uviedla, že majú nové informácie. Novinár mal byť podľa nej zavraždený.

Rýpal písal o polícii, praktikách mafie a ukazoval na vplyvných ľudí. Mnohí tvrdia, že sa zvykol občas stratiť, no vždy sa ozval.

Pavol Rýpal bol investigatívny novinár. Nezvestný je od 22. apríla 2008. Koncom augusta 2018 ho polícia zaradila do zoznamu 12 vytypovaných nezvestných osôb zo Slovenska pri príležitosti Medzinárodného dňa zmiznutých.

Nezvestní a mŕtvy

Okrem Rýpala je nezvestný aj novinár Miroslav Pejko. Nezvestný je od 17. marca 2015, kedy zmizol za nejasných okolností. V čase jeho zmiznutia pracoval ako editor Hospodárskych novín. V deň, ktorý o ňom počuli naposledy, bol ešte v redakcii.

Keď z nej odišiel, pravdepodobne išiel do bytu na Železničiarskej ulici v Bratislave, v ktorom býval. Ešte bol v kontakte so svojou kamarátkou. Odvtedy o ňom nikto nepočul. Pejko si so sebou nevzal mobil, doklady ani peniaze.

Čo sa stalo Pejkovi a Rýpalovi nevie doposiaľ nikto. Známy je len jeden prípad vraždy novinára v našej krajine. Minulý rok koncom februára zavraźdili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Ich telá našli v dome vo Veľkej Mači, ktorý si kúpili. Obvinených je 5 osôb, vrátane Mariana Kočnera.