Nebezpečná internetová zoznamka: Čech stavil na sexepíl, mladá žena uverila podivným historkám

Píšete si s niekým na sociálnej sieti? Buďte ostražití.

Zdroj: policie.cz

ČESKOLIPSKO - Internet ponúka zábavu, potrebné informácie, ste vďaka nemu v spojení so svetom. Netreba však zabúdať na to, že opatrnosti nikdy nie je dosť. Praktiky 32-ročného muža z Českej republiky sa nezdali podivné mladej žene, ktorá sa z toho, čo sa jej stalo, jednoznačne poučila. Jej príbeh by mal byť výstrahou aj pre iných.