Mužovi (†31) sa topil syn: FOTO Definitívna obeta, smutný príbeh hrdinského otca

MINNESOTA – Rodič spraví pre svoje dieťa prvé aj posledné. Je odhodlaný za neho obetovať i vlastný život. Toho dôkazom je 31-ročný Christopher, ktorý skočil za svojím 3-ročným synom do jazera po tom, ako doň spadol z mosta.

Otec hrdina! Christopher Franklin Nicholas Schultz (31) zahynul, zatiaľ čo sa pokúšal zachrániť svoje dieťa, ktoré spadlo do jazera Detroit Lakes v americkej Minnesote.

Na snímke Christopher, keď si bral svoju ženu. Zdroj: Go Found Me

Mužov trojročný synček bol v poriadku vytiahnutý na breh. Tamojší šerif Todd Glander v reakcii na nešťastnú udalosť uviedol, že záchranári oznámenie o topiacom sa mužovi prijali v sobotu o 20:22 hod. Keď na miesto dorazili policajti, okolostojaci im vysvetlili, že boli svedkami toho, ako Schultz okamžite skočil do jazera po tom, čo doňho jeho dieťa náhodou spadlo z mosta.

Zdroj: Go Found Me

Podarilo sa mu ho zachrániť, no sám seba už nedokázal udržať nad hladinou. Jazero je hlboké, vyskytujú sa v ňom silné prúdy a nachádza sa tam len málo miest, kde sa možno zachytiť.

Na snímke Christopher so svojím synom. Zdroj: Go Found Me

Dieťa bolo vzaté do nemocnice, po jeho otcovi sa začalo pátranie. Pomocnú ruku poskytli aj hasiči. Uplynulo 40 minút, keď bolo Schultzovo telo vytiahnuté potápačským tímom. Bohužiaľ, po prevoze do nemocnice bol vyhlásený za mŕtveho. Šerif dodal, že incident zostáva predmetom vyšetrovania.

Po tragédii Schultzovi milovaní založili na stránke Go Fund Me zbierku na pohreb a náklady na zdravotnú starostlivosť. „Neviem nájsť nijaké slová. Skvelý otec. Hrdina. Skvelý priateľ,“ opísal Chrisa jeden z jeho priateľov. „Pracoval som s ním a veľmi dobre som ho poznal. Keď sme spolu obedovali, vždy hovoril o svojich deťoch a o tom, ako veľmi ich miluje. Budeš mi chýbať, Chris,“ zdôveril sa ďalší.