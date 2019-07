Finančná polícia odhalila šikovnú štvoricu: Neoprávnenými odpočtami DPH získali tučnú sumu

Obchodné spoločnosti pritom nevykonávali žiadnu ekonomickú činnosť, respektíve ju nevykonávali takým spôsobom, aby vznikol nárok na vrátenie dane. "Obvinení Marián Z. (34), Mária Z. (63), Marcela P. Z. (41) a Emil P. (40) sú polícii známi aj z ďalších ukončených prípadov. V roku 2015 na nich prokurátor podal obžalobu za poisťovací podvod so škodou viac ako 900-tisíc eur, za neodvedenie dane a poistného so škodou viac ako 7,6 milióna eur a na niektorých z nich, konkrétne Mariána Z. a Máriu Z. aj za poškodzovanie veriteľa so škodou takmer 1,5 milióna eur," uviedla polícia. V prípade dokázania viny hrozí štvorici trest sedem až 12 rokov väzenia. Stíhaní sú na slobode.