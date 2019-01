Hororový prípad z Prahy má nečakanú dohru: Cudzinci znásilnili ženu v hoteli, jeden bol oslobodený

PRAHA – Pätica Alžírčanov si za znásilnenie Írky v pražskej hotelovej izbe odsedí od 2 do 2,5 roka vo väzení. Šiesty muž tej istej národnosti bol spod obžaloby oslobodený. V piatok o tom rozhodol Obvodný súd pre Prahu 1, informovala ich hovorkyňa Pavla Hájková s tým, že rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, lebo štátny zástupca a odsúdení sa proti nemu odvolali. Prípadom sa tak bude ešte zaoberať pražský mestský súd.

Na 2,5 roka do väzenia poslal súd troch mužov, Tajíba Banjittúa, Muhammada Nahí Binkritlího, ktorého prípad bol prerokovaný zvlášť, a Muhammada Habíb Uld Ajsu, ktorý bol odsúdený aj za prechovávanie omamnej a psychotropnej látky a jedu. O pol roka kratší trest uložil súd Zakaríjovi Uld Ajsovi a Muhammadovi Hadi Mabrikovi.

Zdroj: novinky.cz

Incident sa stal ešte v apríli minulého roku. Poškodená turistka vo veku 35 rokov sa mala zoznámiť s jedným mužom z Alžírska v bare v noci na 2. apríla. Dohodli sa, že pôjdu k nemu na izbu. Žena mala byť pod vplyvom alkoholu. Muž následne do izby priviedol aj svojich kamarátov. Šestica cudzincov, ktorí potom ženu spoločne znásilnili, bola vo veku od 20 do 24 rokov. Podľa skorších informácií polície im hrozil až 10-ročný trest odňatia slobody. Cudzinci boli podľa verdiktu aj vyhostení z krajiny, a to na 5 alebo 10 rokov.