Auto skončilo na streche: FOTO Zavinil to kocúr, zasahovali hasiči, polícia vyzýva k opatrnosti

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images, FB/Polícia ČR

PROVODÍN – Pokojné uplynulé víkendové popoludnie, ktoré si ľudia spríjemnili návštevou, obrátil naruby domáci kocúr. Ten v rodinnom dome v českej obci Provodín v okrese Česká Lípa zaútočil na jedného z návštevníkov. Vyľakaný muž sa po uhryznutí obával, že kocúr má nejakú infekčnú chorobu, keďže loví myši. Jeho majiteľ ho preto naložil do auta. No cestou k veterinárovi sa stalo niečo, čo by nečakal ani v tom najhoršom sne.