MIMORIADNA SPRÁVA polície: FOTO Chytili dvojicu, ktorá mala vykrádať byty a domy po celom Slovensku

Ako uviedla polícia v príspevku, jedna z osôb je dôvodne podozrivá, že páchala sériovú majetkovú trestnú činnosť v Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji, pričom sa jednalo o krádeže vlámaním do bytov a rodinných domov.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

K zadržaniu podozrivých osôb došlo aj vďaka spolupráci policajtov na operatívnej úrovni z viacerých krajov Slovenska, a to z Banskobystrického, Trnavského, Prešovského a Žilinského kraja. "Desiatky policajtov kriminálnej polície z uvedených krajov strávili v službe množstvo hodín už počas vianočných sviatkov, k záveru roka 2018, ako aj v novom roku, aby zabránili páchaniu tejto trestnej činnosti, ktorá je pre občana tak závažným zásahom do súkromia. Do úvahy pripadá vykradnutých najmenej 25 bytov vo 8 okresoch 3 krajov," informovali v príspevku.

Páchaním majetkovej trestnej činnosti však zoznam nekončí. Muži majú podľa polície na svedomí aj drogovú trestnú činnosť, pri ktorej ich aj zadržali. "So zadržanými osobami vyšetrovateľ vykonáva potrebné procesné úkony, preto podrobnejšie informácie zverejníme, až keď nám to dôkazová situácia dovolí," dodala polícia.

