FOTO Riško (15) sa schováva a nik netuší, kde môže byť: Zúfalá rodina prosí o pomoc pri pátraní

BRATISLAVA - Strach o rodinného príslušníka je v každom prípade obrovský. Ak však ide o dieťa, bezmocnosť je snáď ešte väčšia. Svoje o tom vedia príbuzní len 15-ročného Richarda Rakovického z Bratislavy. Na sociálnej sieti zverejnili viacero prosieb o pomoc pri pátraní. Ak ste chlapca videli, neváhajte a ohláste to na polícii.

Ako priblížila sestra nezvestného v príspevku, ktorý zverejnila na viacerých facebookových skupinách, Richard mal nastúpiť do ústavu, no ušiel a v súčasnosti sa schováva. "Prosím, ak ste ho videli, kontaktujte políciu. Je to môj brat a hľadajú ho všetci, veľmi pekne ďakujem za zdieľanie," napísala a pridala snímky hľadaného chlapca.

Zdroj: Facebook/M.R.

V prípade, že ste Richarda videli, kontaktujte políciu na čísle 158 alebo informáciu nahláste na policajnom oddelení.