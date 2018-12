VIDEO Vianočný zázrak pri tuneli Bôrik: Auto vyletelo do vzduchu, kaskadérsky kúsok ako z filmu

Vodič BMW mal neuveriteľné šťastie.

Zdroj: Facebook/ ODŤAHOVÁ SLUŽBA POPRAD - TATRY

POPRAD - Na cestách sa stáva všeličo, no nechcené "kaskadérske kúsky" poväčšine nekončia práve najlepšie. Vodiči z nich vyviaznu so zraneniami, mnohí sa, žiaľ, už domov nevrátia. Nehoda, ktorú zachytili kamery pri tuneli Bôrik, mala však našťastie dobrý koniec. Zábery pripomínajú akciu z filmového plátna. Pri pohľade na auto je zázrak, že sa vodičovi nič vážne nestalo. Dalo by sa povedať, že sa druhýkrát narodil.