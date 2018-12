Šokujúce VIDEO smrti: Chlapcovi (†15) s davom fandila i matka, kruté vytriezvenie u našich susedov!

MAKIIVKA - Pre školáka to mal byť adrenalínový zážitok, na ktorý bude spomínať do konca života. Fandila mu matka i okolie. No tak, ako tvrdí svedok incidentu, ľudia už nie sú ľuďmi. Pár sekúnd po tom, čo chlapec skočil z výškovej budovy, jeho matka zostala šokovaná.

Bogdan Firsov (†15) skočil zo 14-poschodovej budovy v ukrajinskom meste Makiivka po tom, čo ho matka a okolostojaci uistili, že sa mu otvorí podomácky vyrobený padák.

Jeho fanúšikovia dolu čakali na zážitok s pripravenými telefónmi. O pár sekúnd, keď maloletý chlapec za hlasnej podpory skočil, bol na mieste mŕtvy. Internet tak neobletelo video zachytávajúce adrenalínové dobrodružstvo, ale tragickú smrť.

„Stál tam dav ľudí, no nikto sa ho nepokúsil zastaviť. Iba si to natáčali,“ opísal očitý svedok, ktorého citoval britský bulvárny denník. „Ľudia už nie sú ľuďmi. Stratili totiž zdravý rozum. Udialo sa to priamo pred mojimi očami. Chlapec zoskočil s padákom. Dopadol chrbtom na zem. Bolo to naozaj hrozné,“ dodal.

Bogdanova matka bola zo smrti syna taká šokovaná, že z inkriminovaného miesta nedokázala odísť. „Najnižšia možná výška pre zoskok s padákom je 70 metrov. Pokiaľ ide o budovu, musí mať minimálne 25 poschodí. Hoci aj to by bol veľmi nebezpečný skok,“ vysvetlil tamojší denník na margo tragédie.