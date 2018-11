Tragická smrť Rudolfa (†35) na železnici trápi jeho milovaných! Obrovské pochybnosti, boj za pravdu

BRATISLAVA - Tragédia, ktorá sa odohrala 16. novembra v blízkosti železničnej zastávky Bratislava - Vinohrady, sa naoko nelíši od ostatných. Polícia informovala, že o život prišiel neznámy muž, rušňovodič vraj zrážke nedokázal zabrániť. Väčšina ľudí si teda pomyslí, že spáchal samovraždu. Žena, ktorá prišla o milovaného manžela, to ale vníma inak. Aby sa však dokázalo, čo sa naozaj stalo, potrebuje pomoc verejnosti.

Udalosť sa stala v piatok 16. novembra v čase, keď sa na zastávke malo nachádzať veľa ľudí. "Život zatiaľ neznámeho muža vyhasol krátko po 16.30 h na prvej traťovej koľaji v blízkosti železničnej zastávky Bratislava – Vinohrady v smere do Senca," priblížila krátko po udalosti bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. Ako dodala, rušňovodič už zrážke nedokázal zabrániť. A to aj napriek bezodkladnému použitiu rýchlo činnej brzdy.

Nástupište železničnej stanice Bratislava - Vinohrady sa poväčšine hemží ľuďmi. Manželka práve preto verí, že nájde svedka tragédie. Zdroj: Tip čitateľa

Dychová skúška navyše u rušňovodiča požitie alkoholických nápojov vylúčila. Polícia ale začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. "Ďalšie okolnosti prípadu sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania," dodala policajná hovorkyňa viac než týždeň po tragédii. V podobnom prípade môže objasňovanie trvať aj niekoľko mesiacov.

Zdroj: Reprofoto/ Googlemaps

Zvláštne okolnosti

Manželka nebohého Rudolfa si ale nešťastie nevie vysvetliť. S prosbou o pomoc sa preto rozhodla obrátiť na verejnosť. Chce nájsť svedkov, ktorí by jej pomohli objasniť, čo osudnej chvíli predchádzalo. "Drahí priatelia, týmto vás prosím o pomoc. Minulý piatok 16.11. 2018 približne o 16:30 sa na železničnej stanici Bratislava - Vinohrady, na prvej koľaji smer Senec stala tragická nehoda, pri ktorej zomrel môj manžel. Napriek tomu, že v tom čase sa na stanici nachádza veľké množstvo ľudí, polícia nemá žiadneho svedka okrem rušňovodiča," napísala na sociálnej sieti.

Zdroj: Reprofoto/Facebook:M.J.

Podľa jej slov rušňovodič po nehode polícii tvrdil, že Rudolf zišiel na koľaje sám. Mal sa pozrieť na vlak, potom sa k nemu otočiť chrbtom a zakryť si uši rukami. Scenár, že by jej manžel chcel spáchať samovraždu, si ale nechce pripustiť. Na pochybnosti má aj dôvod. Iný, ako tvrdí skúsený rušňovodič, jej totiž objasnil, že udalosť sa stala na neprehľadnom mieste, keďže sa tam stáčajú koľaje. Dostala sa tiež k informáciám, že Rudolfove zranenia nenasvedčujú tomu, že mal stáť v strede koľajiska, ako podľa jej slov polícii tvrdil rušňovodič.

Boli ste svedkom udalosti, pri ktorej vyhasol Rudolfov život? Obráťte sa na políciu. Zdroj: archív/M.J.

Všetko podľa nej podčiarkuje aj to, že jej manžel nemal na samovraždu dôvod. A ak mal, pred rodinou ho musel veľmi dobre skrývať. Mal totiž plány na večer, aj na ďalšie nasledujúce dni. S manželkou mal dobrý vzťah a o všetkom sa rozprávali. Zronená rodina teda premýšľa, čo sa mohlo stať. "Premýšľali sme, či mu nemohlo byť zle, či sa po niečo nezohol a spadol, či sa mu nezakrútila hlava," opísala manželka. Dodala však, že ak aj urobil to, čo opísal rušňovodič, muselo sa udiať niečo zásadné a to za poslednú hodinu, odkedy opustil prácu. Jediné, čo v chvíľach bolesti chce, je zistiť pravdu.

Tisíce zdieľaní, žiaden svedok

Napriek tomu, že status Rudolfovej manželky má takmer štyritisíc zdieľaní, človeka, ktorý by vniesol svetlo do prípadu, zatiaľ nenašla. "Týmto vás prosím, ak sa medzi vami nachádza niekto, kto videl, čo sa stalo, kontaktujte ma prosím v správe, prípadne sa môžete obrátiť aj priamo na políciu na čísle 158," adresovala verejnosti. Na mieste, kde sa tragédia odohrala, totiž podľa nej nie sú kamery. "To je najväčšia škoda," dodala.

V prípade, že ste boli svedkom spomínanej tragickej udalosti, ozvať sa nám môžete aj na tipy@topky.sk.