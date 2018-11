Kamionista sa spil pod obraz boží, napriek tomu si sadol za volant: Na zbesilú jazdu nikdy nezabudne

Podgurážený vodič šoféroval kamión, skončil v policajnej cele.

Zdroj: KR PZ Žilina

MARTIN - Jozef (40) hazardoval s vlastným životom, zároveň však ohrozoval všetkých naokolo. V utorok si dal poriadne do nosa, to mu však nezabránilo v tom, aby nasadol do kamiónu a vydal sa na cestu. Na jazdu však snáď nikdy nezabudne, vyslúžil si ňou obvinenie od polície.