Revolúcia v sexualite: FOTO Holanďanky tretieho pohlavia, po rokoch súdneho sporu opísala detstvo

Leonne sa v úvode rozhovoru pre britský denník vrátila do svojho detstva. To, že sa cíti byť niekým iným, než osobou, akou sa narodila, si uvedomila už ako 5-ročná, keď sa so súrodencami hrala vo vani. „Z ničoho nič sa mi sestra začala posmievať, že mám niečo medzi nohami. Plakala som, lebo som nechcela byť chlapcom. Chcela som byť ako moje sestry,“ rozpovedá svoj životný príbeh.

Na snímke je nový pas Zeegersovej (57), v ktorom je klasifikovaná ako osoba tretieho pohlavia. Zdroj: Profimedia

Prvá občianka Holandska s neutrálnym pohlavím sa narodila do katolíckej rodiny v roku 1961 v dedinke Swallen, ktorá sa rozprestierala na nemecko-holandskej hranici. Tvrdí, že prišla na svet s dvomi pohlaviami. „Hovorím tomu hermafrodit, lebo toto označenie podľa mňa všetko vysvetľuje. Moji rodičia na mne nechceli meniť nič. Proste ma brali ako Leonne, chlapca. Nemala som s tým problém, pretože som fyzicky veľmi zdatná a spoločnosť ma prijala medzi seba. Medzi nohy sa mi nikto nepozeral,“ vysvetľuje.

Tvrdí, že z času na čas sa správala ako dievča, no zvyčajne hrala rolu drsného chlapca. „Bola som macho,“ dodala Leonne Zeegersová, ktorá sa osobou neutrálneho pohlavia stala v pondelok 15. októbra 2018. Znamená to, že už sa neidentifikuje ani ako muž, ani ako žena.

Hoci bola osoba vychovávaná ako muž, v roku 2001 podstúpila chirurgickú operáciu na zmenu pohlavia, a stala sa tak ženou. „Niekedy sa cítim ako muž, niekedy ako žena, niekedy necítim vôbec nič,“ priznala s tým, že v súčasnosti sa považuje za medzipohlavného jedinca.

Leonne Zeegersová (57) Zdroj: Profimedia

Súdny spor sa ťahal dva roky. Nebolo to však jednoduché. Aby Holanďanka presvedčila súd, musela predložiť veľké množstvo relevantných dôkazov, vrátane nahých fotografií jej prirodzenia. „Moje prsia sú skutočné, moja pokožka je jemná, nemám fúzy a ani mužské hormóny,“ povedala s tým, že posledných 17 rokov žila ako žena.

Leonne, ktorá sa riadi filozofiou, že telo je len obalom duše a pohlavie je len v mysli, však v minulosti trápili aj pochybnosti o jej sexualite. Pred operáciou pohlavia vraj mala niekoľko vzťahov so ženami. Ako 24-ročná sa dokonca oženila. So svojou manželkou mala syna. Po ôsmich rokoch sa ich manželstvo skončilo rozvodom, no so synom vraj doteraz udržuje blízky vzťah.

„Ak chcete byť mužnou ženou, je to v poriadku. Pokiaľ chcete byť mužom, ktorý nosí mejkap a sukne, aj to je v poriadku,“ dodala.

Ako informovala stanica BBC, asi štyri percentá Holanďanov sa neidentifikujú ani ako žena, ani ako muž. Pred piatimi rokmi zaviedlo možnosť neutrálneho pohlavia Nemecko. Týka sa však len ľudí, ktorí sa narodili s nejednoznačným pohlavím, teda ako hermafroditi. Nemecký ústavný súd deklaroval, že rozhodnutie o vlastnom pohlaví sa radí k základným ľudským právam. Napríklad obojpohlavní jedinci majú mužské chromozómy XY, no ženské pohlavné orgány.

Spomínaný zákon sa však nevzťahuje na transexuálov, teda osoby, akou je Leonne. Dosiaľ v Nemecku nie je možné, aby mali takéto osoby v dokladoch uvedené tretie pohlavie. V Európskej únii je preto vydanie dokladu pre tretie pohlavie novinkou.