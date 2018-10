Príbeh, ktorý sa už nesmie opakovať: Mladú ženu brutálne dobil jej expriateľ, šok z rozhodnutia súdu

"Vopred sa vám všetkým chcem ospravedlniť za nepríjemný príspevok." Týmito slovami začína status Ediny, ktorá priznala, že dlho rozmýšľala o tom, či sa má podeliť o svoje trápenie. Napokon však nabrala odvahu. "Dôvodom, prečo to sem dávam, je ten, že niet asi pomaly človeka, ktorý Facebook v dnešnej dobe nemá a ja chcem, aby ste o tom vedeli. Aby to vedelo, čo najviac ľudí. O človeku, ktorý je schopný niečoho takéhoto a o Slovensku tiež, kde sa takéto prípady riešia veľmi slabo," napísala v statuse.

Osudný dátum

Sobota, 3. marec 2018. Dátum, ktorý sa mladej žene navždy vryl do pamäte. Po práci si s kamarátmi vyšla do mesta. Príjemné večerné posedenie a pokoj však mal narušiť jej expriateľ, s ktorým vtedy nebola v kontakte už dva mesiace, musela si ho bloknúť na sociálnej sieti, aj v telefóne. Podľa jej slov si viditeľne podnapitý prisadol k ich stolu. Potom ju požiadal, či ho nevezme domov, keďže bola na aute. Už vtedy vraj tušila, že z náhodného stretnutia sa nevykľuje nič dobrého. S partiou sa preto rozhodli pre odchod, kým sa situácia nezhorší. Ani to však nestačilo.

Zo zranení sa mladá žena liečila niekoľko týždňov. Následky našťastie nie sú viditeľné, teda aspoň na fotografii. Zdroj: Facebook/E.D.

"Akonáhle sme vyšli z podniku, situácia sa o dosť zhoršila. Boli sme dve dievčatá a dvaja chlapi a do všetkých z nás začal vyskakovať a napádať nás. Snažila som sa „pozbierať“ mojich, aby sme nastúpili do auta a odišli kade ľahšie. Bohužiaľ, nebolo to také jednoduché," priznala blondínka, ktorá niekoľkokrát skončila na zemi. Zavolala teda políciu.

Útok a nenormálna bolesť

V okamihu, keď stála čelom k zatvoreným dverám svojho auta, expriateľ mal pritvrdiť. "A už som cítila iba bolesť. Chytil mi hlavu a myslím, že nebudem preháňať, keď poviem, že mi celou silou udrel hlavu o okno na mojom aute na vodičovej strane," opísala. Spadla na zem a zaliala ju krv. Po tom, ako sa otočila, videla na zemi nehybnú kamarátku. Políciu volala opäť. Hliadka dorazila po pár minútach. Pohľad na zakrvavenú ženu však podľa opisu Ediny s nimi nepohol.

Zdroj: Facebook/E.D.

"Bežala som ku nim a snažila sa im povedať všetko čo sa stalo.Spýtali sa ma: A čo máme s týmto urobiť? Žiadna milosť, žiadna ochota zo strany polície nebola. Prístup týchto policajtov, ktorí mali v ten večer službu komentovať viac nebudem," priblížila prvotný šok. Napokon však útočníka predsa len vzali na policajné oddelenie. Podľa slov ženy ale ich rozhodnutiu predcházal jej krik.

Nočná mora

Po Edinu prišli rodičia. Ju aj jej kamarátov ošetrili, keďže však boli obeťami útoku, trvalo to dlhšie. Keď sa v noci vrátili na policajné oddelenie, expriateľ s jeho spoločníkom tam už neboli. Mladá žena uviedla, že skončila so zlomeninou nosových kostí, s otvorenou ranou a rozťatými hornými perami. "Som študentkou vysokej školy, kde som sa nemohla vďaka tomuto ukázať viac ako 3 týždne. Taktiež som nemohla v podstate nikam chodiť. Prvé 4 dni boli najhoršie, keďže ma hlava bolela v jednom kuse a každý nádych bol pre mňa bolestivý," uviedla Fiľakovčanka.

Bývalý sa ale podľa slov študentky stal doslova nočnou morou. Po incidente ho párkrát stretla. Mal sa na ňu lepiť autom, keď šoférovala, ukázal sa aj v podniku, kde pracuje. Keď bola na kúpalisku s rodičmi, položil si uterák len približne meter od nej.

Strach z budúcnosti

Prečo však mladá žena napísala príbeh a rozhodla sa ho zdieľať na sociálnej sieti? Chce, aby každý poznal pravdu. Rozhodnutie súdu, na ktorý čakala sedem mesiacov, ju totiž šokovalo. Útočník podľa nej dostal finančnú pokutu. "Žiadna podmienka. Nič. Pýtam sa vás, je toto normálne? Je toto v pohode? Že človek, ktorý ublíži na zdraví 4 ľuďom, nedostane ani podmienku?" pýta sa zúfalo Edina, ktorá sa obáva sa najmä toho, že napadnúť ju môže aj v budúcnosti.

