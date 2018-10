Mladú ženu brutálne dobil expriateľ, dostal len pokutu: Posun v prípade, ktorý nahneval Slovákov

Edine ešte v marci bývalý priateľ obúchal hlavu o auto a spôsobil vážne zranenia. Jej expriateľ však za takéto konanie dostal len pokutu 1500 eur. S nebezpečným správaním však násilník neprestal. Podľa samotnej Ediny, ktorá svoj príbeh zverejnila na sociálnej sieti, ju jej expriateľ prenasleduje a psychicky týra.

Zdroj: Facebook/E.D.

Spis si teraz vyžiadal prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici, informuje portál sme.sk. Polícia sa má pozrieť aj na to, či správanie Edininho násilníka nie je nebezpečným prenasledovaním.

Z polície rovno domov

Prípad sa stal začiatkom marca, keď bola Edina vonku so svojimi priateľmi. V podniku si k nim prisadol študentkin podnapitý expriateľ Nikolas. Chcel, aby s ním Edina išla domov. Tá však vedela, čo je zač, preto so svojimi ďalšími kamarátmi odišla z podniku.

Zdroj: Facebook/E.D.

"Akonáhle sme vyšli z podniku, situácia sa o dosť zhoršila. Boli sme dve dievčatá a dvaja chlapi a do všetkých z nás začal vyskakovať a napádať nás. Snažila som sa „pozbierať“ mojich, aby sme nastúpili do auta a odišli kade ľahšie. Bohužiaľ, nebolo to také jednoduché," priznala blondínka, ktorá niekoľkokrát skončila na zemi. Zavolala teda políciu.

Nikolas napadol aj jej priateľov, medzi ktorými bola ďalšia žena, a potom obúchal Edine hlavu o auto. Mladá žena opäť volala políciu. Tá dorazila do niekoľkých minút. Podľa Edininých slov však to, že videli mladú zakrvavenú ženu a ďalších zranených ľudí, s nimi vôbec nepohlo.

Zdroj: Facebook/E.D.

"Spýtali sa ma: A čo máme s týmto urobiť? Žiadna milosť, žiadna ochota zo strany polície nebola. Prístup týchto policajtov, ktorí mali v ten večer službu komentovať viac nebudem," priblížila prvotný šok. Napokon však útočníka predsa len vzali na policajné oddelenie. Podľa slov ženy ale ich rozhodnutiu predcházal jej krik. Nikolas po pár hodinách odišiel domov s pokutou. Odvtedy mladú ženu vraj prenasleduje.