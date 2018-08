Kočnera zastihla vo väzení ďalšia zlá správa! V jeho vile sa cez víkend udialo niečo čudné

V sobotu krátko po jednej hodine ráno sa mali podľa informácií denníka Nový Čas vlámať do vily Mariana Kočnera na bratislavskej Kolibe neznámi páchatelia. Vnikli na pozemok a do domu sa dostali za pomoci rebríka, o čom majitelia netušili. Z balkóna vošli cez balkónové dvere do domu a dostať sa mali až k trezoru. Následne sa ale spustil alarm, ktorý ich vydesil. Z domu preto rýchlo ušli. Podľa prvotných informácií nemali nič odcudziť.

Incident potvrdila aj polícia. "Na príslušnom útvare Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III je v súčasnej dobe vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania domovej slobody," uviedol hovorca bratislavských policajtov Michal Szeiff. Ako vysvetlil, bližšie informácie z dôvodu, aby nedošlo k zmareniu alebo ohrozeniu vyšetrovania, polícia k prípadu nespokytuje. Nie je teda známe, či z Kočnerovej vily niečo zmizlo a akú škodu páchateľ vlámaním spôsobil.

Podnikateľ čelí závažným obvineniam. Spoločne s Pavlom Ruskom je stíhaný pre trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Prípad sa týka údajného falšovania zmeniek za 79 miliónov eur. Nedávno Kočnerovi kvôli kauze Technopol a kauze predaja nehnuteľností na Donovaloch zaistili majetok.