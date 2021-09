Krstný otec Paľo Drapák sa poriadne zapotil: FOTO Mega plamene… Skoro mu podpálili obočie!

BRATISLAVA - Vo štvrtok večer sa na bratislavskom Štrkoveckom jazere konal koncert rovno troch rockových kapiel. V hlavnom meste po prvýkrát vystúpil nový Desmod s Robom Šimkom a zahrali si aj Heľenine oči. Hlavným bodom programu však bolo vystúpenie speváčky Lenky LeRy Rakarovej (37), ktorá počas večera uviedla do sveta svoj nový album. A krstný otec Paľo Drapák sa pri tom poriadne zapotil. Krstilo sa totiž mega plameňom... Uff, skoro mu podpálili obočie!

Lenka Rakarová alias LeRa bola v posledných rokoch známa predovšetkým ako muzikálová speváčka či jedna z členiek ženskej skupiny Lady Colors. Pred pár mesiacmi sa však začala venovať hudbe, ku ktorej mala celý život najbližšie - rocku. A svojimi novými pesničkami žne obrovské úspechy, dokonca aj v Nemecku.

Vo štvrtok večer sa predstavila na veľkom rockovom koncerte, kde okrem nej vystúpili aj Heľenine oči či nový Desmod s Robom Šimkom, ktorí v novej zostave vystupovali v Bratislave po prvýkrát. Najpodstatnejším momentom večera však bol samotný krst speváčkinho nového albumu Bird's Eye View. Krstným otcom bol Lenkin dlhoročný kamarát Paľo Drapák.

Paľo Drapák je krstným otcom nového albumu speváčky LeRy. Zdroj: Vlado Anjel

No pri tejto úlohe sa poriadne zapotil. Nekrstilo sa totiž šampanským, ako bežne býva zvykom, ale tak, ako sa na pravú rockerku patrí - ohňom. Paľo držal v ruke palicu, na ktorej bol zavesený album a fakír Igor Slovák naň chŕlil plameň. No zjavne to nebolo nič príjemné. Krstný otec mal po celý čas zatvorené oči a jeho trpiteľský výraz hovorí za všetko... Veď skoro mu podpálil obočie!

Hoci mal album zavesený na dlhej palici, aj tak bol pri ohni príliš blízko. Zdroj: Vlado Anjel

Na koncerte sa krstil nový album speváčky LeRy s názvom Bird's Eye View. Zdroj: Vlado Anjel