KORONAVÍRUS Bujará párty na pláži: VIDEO Ľudia na kope a žiadny odstup, orgány museli zakročiť!

PALMA - V čase najväčšej pandémie za posledné roky by si mnohí mysleli, že ľudia začnú brať zdravotnú hrozbu vážnejšie, ako kedykoľvek predtým. Opak je však pravdou. Pláže na Malorke donútili uzavrieť po tom, ako sa spustili doslova párty orgie!

Reč je o štyroch plážach - Illetas, Bugambilia, Oratori a Portals Nous. Tieto museli uzavrieť v dôsledku obrovských más ľudí, ktoré sa objavili na pláži na veľkej párty. Týchto sa zúčastnilo viac ako 200 ľudí a ako vidieť na videu, pravidlá o sociálnom odstupe išli úplne do úzadia.

#Vídeo | Més de 200 persones celebren la festa dels tambors de Benirràs, a #Eivissa, sense respectar les mesures de seguretat establertes per la crisi del #coronavirus. La Guàrdia Civil va tallar l'accés, però no va desallotjar els assistents. pic.twitter.com/haovuv1kIR — IB3 Notícies (@IB3noticies) June 1, 2020

Dotknúť sa to môže predovšetkým Britov

Turistický ruch môže tak toto správanie turistov vážne ohroziť. Miestny starosta varoval, že ak sa takéto veci budú opakovať, môže to ovplyvniť návrať Britov do Španielska. Okrem štyroch spomínaných pláží museli uzavrieť aj pláže na Ibize, a síce Benirras a Cala Calonet.

Za celý škandál môže sociálnymi sieťami sa šíriace video, na ktorom sa kopec ľudí zúčastnilo na "drum festival" párty. Zo záberov je očividne, že hostia nestoja od seba dostatočne ďaleko a rovnako nie je veľmi vidieť rúška na tvári návštevníkov. Čoskoro bola privolaná civilná stráž, aby odviedla všetkých účastníkov večierka z pláže a uzavrela prístupové body do oblasti.

Zákaz a hrozba skolabovania turizmu

Starosta Ibizy Sant Joan Antoni Marí Marí však už podpísal dekrét o uzavretí pláže na obmedzenú dobu, ktorý varuje, že ďalšie porušovanie pravidiel by mohlo ovplyvniť Britov, ktorí sa vracajú do Španielska. Varoval pred „ničivým účinkom, ktorý to môže mať na cestovný ruch“ a podľa miestnych médií je „životne dôležité“ vyhnúť sa týmto a podobným alternatívam, keďže tento región je doslova odkázaný na turistický ruch.