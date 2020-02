Varovné slová šéfa WHO: Svet by sa mal pripraviť na potenciálnu pandémiu koronavírusu

Tedros Adhanom Ghebreyesus

ŽENEVA - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok vyhlásil, že svet by sa mal viac usilovať o zamedzenie šírenia nového koronavírusu a zároveň by sa mal pripraviť na "potenciálnu pandémiu". Informovala o tom agentúra AFP.