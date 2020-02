Slováci v strachu z koronavírusu! V Trnave vylúčili nákazu, ďalšie prípady na strednom Slovensku

Na Slovensku nový koronavírus COVID-19 doteraz nebol potvrdený ani pri jednom z viac ako polstovky podozrení.

Slovenka hospitalizovaná v Trnave nemá koronavírus

Ženu v trnavskej nemocnici hospitalizovali v pondelok, predtým navštívila Taliansko, kde evidujú už približne dvesto ochorení na koronavírus. „Fakultná nemocnica Trnava prijala pacientku na základe prísnych pravidiel a následne bola izolovaná na Infekčnej klinike FN Trnava. U pacientky boli vykonané potrebné vyšetrenia a výsledky vyšetrení budú známe v poobedných hodinách, o ktorých budeme verejnosť informovať,“ spresnil preTopky.sk v doobedňajších hodinách referent pre vzťahy s verejnosťou Matej Martovič.

Hovorkyňa nemocnice Katarína Tittelová však krátko pred jednou popoluldní uviedla, že u ženy nebolo potvrdené ochorenie na koronavírus. Pacientku si zatiaľ nechávajú v nemocnici, ešte nie je jasné, kedy ju prepustia.

Slovensko bude v reakcii na aktuálnu situáciu v tejto krajine podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej od dnešného dňa na letisku kontrolovať všetkých pasažierov prilietajúcich do Bratislavy z Talianska.

V ružomberskej nemocnici vyšetrili muža pre podozrenie na koronavírus

Muž (37) pôvodom zo Srbska, ktorý má v Ružomberku trvalé bydlisko, sa na Slovensko vrátil z Milána. „Muž pracuje ako kamionista a v čase od 21. januára do 16. februára bol pracovne v Taliansku, v Miláne. Dnes v dopoludňajších hodinách navštívil svoju obvodnú lekárku pre dva dni trvajúci suchý kašeľ a zvýšenú teplotu. Keďže sa nachádzal v oblasti s výskytom koronavírusu, privolaná záchranná služba ho previezla na Kliniku infektológie v ÚVN SNP Ružomberok – FN,“ povedala pre Topky.sk hovorkyňa Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok - FN Petra Dišková.

„Doposiaľ dostupné výsledky krvných vyšetrení nepotvrdili prítomnosť bežného chrípkového vírusu a toho času obdržané laboratórne výsledky vylučujú aj bakteriálnu infekciu. ÚVN preto zašle krvnú vzorku na vyšetrenie prítomnosti koronavírusu do laboratória v Bratislave. Výsledky by mali byť známe najneskôr do 48 hodín. Pacient zostáva hospitalizovaný na Klinike infektológie,“ dodala.

Podozrenie na koronavírus je aj v Banskej Bystrici

Žena (25) zo Zvolena bola sanitkou za bezpečnostných opatrení prevezená do nemocnice v Banskej Bystrici. Podľa informácií televízie JOJ sa mala vrátiť z dovolenky zo severu Talianska. Výsledky testov ešte nie sú známe.

Bezpečnostná rada bude vo štvrtok rokovať o koronavíruse

Vo štvrtok sa na Úrade vlády SR uskutoční 127. zasadnutie Bezpečnostnej rady SR. Počas zasadnutia budú členovia informovaní o tom, ako je Slovenská republika pripravená zabezpečiť karanténu obce či regiónu v prípade nákazy koronavírusom. Na rokovaní bude prítomná aj podpredsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv SR Lucia Gocníková, ako aj hlavný hygienik SR Ján Mikas. V utorok o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Tomáš Valášek zo strany Za ľudí na utorkovej tlačovej konferencii vyzval vládu, aby informovala vybraných odborníkov zo strán opozície o stave príprav na možný príchod koronavírusu na Slovensko. To, že prípravy aj informovanie verejnosti už prebiehajú, strana oceňuje, tieto veci však podľa nich nestačia.

"Odborníci z radov opozície nie sú verejnosť, majú špecifické otázky, na ktoré nedostávajú odpovede. Berieme našu zodpovednosť za správu štátu veľmi vážne, sami si zisťujeme, ako prípravy prebiehajú. To však nie je náhradou za poctivé, systematické a komplexné informovanie, ktoré je štandardom v iných krajinách Európy," uzavrel Valášek.

"Odmietame dnešné vyjadrenia politických strán ohľadom ochorenia COVID-19, teda nového koronavírusu," uviedla v reakcii hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Ako dodala, ministerstvo v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva situáciu sleduje a problematiku rieši. Situáciu majú podľa nej už dva mesiace pod kontrolu s cieľom ochrániť zdravie obyvateľstva. "Dnešnú tlačovku 5 dní pred voľbami preto považujeme za čistý politický marketing a zacielenie na tému, ktorá ľudí v týchto dňoch najviac zaujíma, keďže zdravie sa týka každého," uzavrela Eliášová.