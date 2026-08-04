Štyri mesiace v strachu: Slávna herečka prehovorila z nemocničného lôžka! Čo pred nami skrýva?

LOS ANGELES - Po mesiacoch obáv konečne prišla správa, na ktorú čakali jej fanúšikovia po celom svete. Herečka Christina Applegate bola po takmer štyroch mesiacoch prepustená z nemocnice a podľa ľudí z jej okolia je opäť doma, kde pokračuje v zotavovaní.
Christina Applegate, hviezda seriálov Ženatý so záväzkami či Dead to Me bola hospitalizovaná v Los Angeles od konca marca. Jej pobyt sa napokon natiahol na takmer štyri mesiace, čo medzi fanúšikmi vyvolalo veľké obavy o jej zdravotný stav. Dobrou správou však je, že podľa zdrojov blízkych herečke je dnes už doma a darí sa jej dobre.
Prečo bola hospitalizovaná? To zostáva najväčšou záhadou. Hoci Christina už od roku 2021 otvorene hovorí o svojom boji so sklerózou multiplex, jej zástupca nikdy nepotvrdil, že práve toto ochorenie bolo dôvodom hospitalizácie. Zdôraznil iba to, že herečka má dlhú históriu komplikovaných zdravotných problémov, o ktorých sama hovorila vo svojej autobiografii aj v podcaste.
Počas hospitalizácie sa Christina fanúšikom prihovorila prostredníctvom Instagramu. Poďakovala im za množstvo povzbudivých správ a napísala, že zdravotné problémy sú síce stálou súčasťou jej života, no každý deň je „silnejšia a cíti sa lepšie“. Christina sa netají tým, že skleróza multiplex jej obrátila život naruby. V posledných rokoch otvorene hovorila o chronických bolestiach, extrémnej únave, problémoch s pohybom aj o tom, že liečba oslabuje jej imunitný systém a robí ju náchylnejšou na infekcie. Vo svojej autobiografii priznala, že niektoré komplikácie ju opakovane priviedli na pohotovosť.
Skleróza multiplex je chronické autoimunitné ochorenie, ktoré zatiaľ nemožno vyliečiť. Moderná liečba však dokáže u mnohých pacientov spomaliť postup choroby a zmierniť jej prejavy. Christina sama v posledných mesiacoch opakovane zdôraznila, že sa sústreďuje na svoje zdravie a rehabilitáciu. Hoci návrat k hereckej práci zatiaľ neoznámila, prepustenie z nemocnice je pozitívnym krokom v jej zotavovaní.
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