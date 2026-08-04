SuperStar je už za rohom: Markíza zverejnila dátum štartu a... Víťaz si odnesie rozprávkovú výhru!

BRATISLAVA - SuperStar sa už čoskoro vráti na obrazovky. Po 5-ročnej prestávke zasadnú za porotcovský stôl Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin. Víťaz si odnesie domov rozprávkovú výhru!
SuperStar sa po päťročnej prestávke vracia na obrazovky televízie Markíza. Už od 2. septembra začne písať ďalšiu kapitolu svojej úspešnej histórie. Nová séria predstaví talentovaných spevákov a speváčky, ktorí dostanú príležitosť ukázať svoj hlas pred rešpektovanými osobnosťami českej a slovenskej hudobnej scény.
„SuperStar je jedným z najikonickejších televíznych formátov, ktorý na Slovensku a v Česku už viac ako dve desaťročia objavuje nové hudobné talenty a prináša divákom silné emócie. Som veľmi rada, že sa po piatich rokoch vracia na obrazovky v modernej podobe, no so všetkým, čo na nej diváci milujú – výnimočnými hlasmi, autentickými príbehmi a nezabudnuteľnými momentmi. Verím, že nová séria osloví nielen verných fanúšikov SuperStar, ale získa si aj novú generáciu divákov,“ povedala Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza a Nova.
Pre viacerých interpretov sa SuperStar stala prvým veľkým krokom na ceste k profesionálnej hudobnej kariére a otvorila im dvere na koncertné pódiá, do rádií aj k vlastnej tvorbe. Aj tentoraz bude hľadať spevácku hviezdu, ktorá dokáže zaujať nielen jedinečným hlasom, ale aj autenticitou, charizmou a schopnosťou preniesť emóciu na publikum. Do novej série sa mohli prihlásiť talentovaní speváci a speváčky od 15 rokov.