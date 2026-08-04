V európskych moriach zabíja mäsožravá baktéria: Počet nakazených stále hrozivo rastie

BERLÍN - Nie je ju vidieť, no v niektorých prípadoch dokáže zmeniť obyčajné kúpanie na boj o život. Baktériu rodu Vibrio, ktorú médiá prezývajú mäsožravá baktéria, tento rok spájajú už s viacerými úmrtiami v Nemecku. Odborníci upozorňujú, že teplé more vytvára ideálne podmienky na jej šírenie a riziko rastie aj v ďalších európskych krajinách.
Stačí drobná ranka na nohe
Mnohí sa mylne domnievajú, že nebezpečné baktérie sa do tela dostanú len po zjedení pokazených morských plodov. V skutočnosti je častejším problémom obyčajná odrenina alebo malý rez na nohe.
Nebezpečná baktéria si tento rok v Nemecku vyžiadala už dve obete a zdravotníci evidujú najmenej 17 potvrdených prípadov nákazy. Odborníci upozorňujú, že sezóna sa začala nezvyčajne skoro a riziko bude s pokračujúcim otepľovaním mora ďalej rásť. Nemecký Inštitút Roberta Kocha (RKI) na to upozornil prostredníctvom údajov, ktoré zverejnili denník Die Zeit a regionálna televízia NDR.
Prečo sa im hovorí mäsožravé?
Prezývku „mäsožravá baktéria“ si vibrióny vyslúžili preto, že v najťažších prípadoch môžu vyvolať nekrotizujúcu infekciu mäkkých tkanív. Laicky povedané, baktéria začne ničiť kožu, podkožie a svaly. Ak sa infekcia rýchlo nelieči antibiotikami a niekedy aj operáciou, môže prerásť do otravy krvi alebo zlyhania orgánov.
Lekári však zdôrazňujú, že takéto prípady sú našťastie zriedkavé a týkajú sa najmä ľudí s oslabenou imunitou.
Prvé príznaky netreba ignorovať
Infekcia sa spočiatku môže tváriť celkom nevinne. Okolie rany sčervenie, objaví sa opuch, silná bolesť alebo pálivý pocit. Neskôr sa môžu vytvoriť pľuzgiere, vysoké horúčky, zimnica či vracanie.
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) upozorňuje, že ak sa po kúpaní v mori objavia podobné príznaky, treba čo najskôr vyhľadať lekára. Práve včasné nasadenie antibiotík výrazne zvyšuje šancu na úplné uzdravenie.
Teplé more je pre baktérie rajom
Vibrióny prirodzene žijú v slaných a brakických vodách. Keď však teplota mora prekročí približne 20 stupňov Celzia, začnú sa množiť oveľa rýchlejšie.
ECDC preto upozorňuje, že v dôsledku klimatických zmien sa rizikové oblasti rozširujú. Baktérie sa dnes objavujú nielen pri pobreží Nemecka, ale aj v Dánsku, Švédsku, Poľsku, Fínsku či pobaltských krajinách.
Kto je najviac ohrozený?
Najväčšie riziko predstavujú vibrióny pre:
- seniorov,
- diabetikov,
- ľudí s ochorením pečene,
- pacientov s oslabenou imunitou,
- osoby s čerstvými ranami alebo po operácii.
Práve týmto skupinám odborníci odporúčajú nevstupovať do teplej morskej vody s otvorenými poraneniami alebo ich dôkladne prekryť vodotesným obväzom.
Dovolenka bez paniky, ale s opatrnosťou
Lekári zároveň upozorňujú, že dôvod na paniku zatiaľ nie je. Milióny ľudí sa každé leto kúpu v mori bez akýchkoľvek problémov. Napriek tomu odporúčajú jednoduché pravidlo – ak máte otvorenú ranu, radšej sa kúpaniu v teplej brakickej vode vyhnite a po návrate z mora sledujte, či sa neobjaví začervenanie alebo silná bolesť.
Práve rýchla návšteva lekára môže rozhodnúť o tom, či sa z nepríjemnej infekcie stane len krátkodobý problém, alebo život ohrozujúce ochorenie.