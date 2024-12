ŠOKUJÚCE zistenie ťažko chorej hviezdy: Jej telo kričalo o pomoc ROKY pred diagnózou!

Herečka Christina Applegate. (Zdroj: Profimedia.sk)

LOS ANGELES - Americká herečka Christina Applegate (53) stále zvádza boj s nepríjemnou chorobou, ktorou je skleróza multiplex. Ako najnovšie uviedla, už počas natáčania pilotného filmu Dead to Me si všimla prvý príznak.

Herečke diagnostikovali sklerózu multiplex v roku 2021, teda viac ako dva roky po tom, čo seriál Dead to Me debutoval na Netflixe. Prvé prejavy ochorenia údajne začala pociťovať počas nakrúcania seriálu, teda dlho predtým, kým jej lekári zistili chorobu.

Počas stredajšej epizódy podcastu MeSsy, ktorý moderuje spolu s Jamie-Lynn Sigler, si 53-ročná Christine spomenula na pád počas nakrúcania scény, v ktorej jej postava beží po poli. „Pamätám si, že som v ten deň spadla,“ povedala herečka v diskusii s tvorkyňou seriálu Dead to Me Liz Feldmanovou. Išlo pritom o prvý príznak sklerózy multiplex.

„Niekoľkokrát stratila rovnováhu, keď sme natáčali pilotný diel,“ povedala 47-ročná Feldmanová. „Bolo ťažké prísť na to, čo je za tým. Viem, že raz to bolo naozaj neskoro v noci. Nakrúcali sme asi 14 alebo 15 hodín... Zdalo sa mi to úplne normálne, že by niekto po náročnom dni skolaboval.“ Christina vzápätí dodala: „Bola to skleróza multiplex.“

Herečka oznámila svoju diagnózu v auguste 2021 s tým, že jej ju diagnostikovali niekoľko mesiacov predtým. Napriek tomu dokončila nakrúcanie tretej a poslednej série seriálu Dead to Me, aj keď sa jej pohyblivosť zhoršila. Skleróza multiplex je progresívne ochorenie, ktoré „poškodzuje ochranný obal okolo nervov nazývaný myelín v centrálnom nervovom systéme. Môže spôsobiť svalovú slabosť, zmeny videnia, necitlivosť a problémy s pamäťou,“ uvádza Clevelandská klinika.

