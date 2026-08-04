Panika na tureckých plážach: Vyplavuje tam vojenské drony! Sú plné výbušnín, ľudí musia evakuovať

ANKARA – To, čo ešte donedávna patrilo len na bojisko, dnes nachádzajú aj dovolenkári. Na severnom pobreží Turecka pri Čiernom mori sa čoraz častejšie objavujú vojenské drony, ktoré podľa všetkého unášajú morské prúdy z oblasti vojny na Ukrajine. Niektoré z nich boli stále naložené výbušninami a úrady museli uzavrieť pláže aj evakuovať ľudí.
Najnovší nález objavili na poli neďaleko mora
Najnovší incident sa odohral v provincii Samsun na severnom pobreží Turecka. Miestni obyvatelia našli na poli neďaleko pobrežia poškodený bezpilotný stroj pripomínajúci vojenský dron.
Portál Türkiye Today informoval, že na miesto okamžite dorazili policajti, ženisti aj pyrotechnici, ktorí oblasť uzavreli. Po prvotnej obhliadke zistili, že ide o vojenský bezpilotný prostriedok, ktorého pôvod zatiaľ úrady oficiálne neurčili. Vyšetrovatelia preverujú, či ho na turecké pobrežie nezaniesli vzdušné prúdy alebo more z oblasti bojov v Čiernom mori.
Na pláži našli dron plný výbušnín
Ešte väčšie obavy vyvolal prípad z provincie Bartın, kde more vyplavilo poškodený dron priamo na pláž.
Televízia AnewZ uviedla, že pyrotechnici po príchode zistili, že vo vnútri stroja sa stále nachádzala výbušná nálož. Pláž preto okamžite uzavreli, turistov evakuovali a ženijná jednotka dron bezpečne zneškodnila priamo na mieste. Podľa úradov išlo o preventívne opatrenie, aby sa predišlo možnej tragédii.
Podobných nálezov pribúda
Nejde pritom o ojedinelé prípady. Turecké bezpečnostné zložky už v posledných mesiacoch riešili viacero nálezov poškodených bezpilotných lietadiel na pobreží Čierneho mora.
Niektoré boli objavené na plážach, ďalšie na poliach či v blízkosti obývaných oblastí. Vo viacerých prípadoch museli zasahovať pyrotechnici, ktorí preverovali, či stroje neobsahujú výbušniny alebo inú nebezpečnú muníciu. Turecké úrady zatiaľ pôvod všetkých nájdených dronov oficiálne nepotvrdili, no vyšetrovanie sa sústreďuje na konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou.
Čierne more je čoraz nebezpečnejšie
Bezpečnostná situácia v Čiernom mori sa v posledných týždňoch výrazne zhoršila.
Agentúra Reuters v utorok informovala, že Turecko vyzvalo Rusko aj Ukrajinu, aby prijali konkrétne opatrenia na zaistenie bezpečnosti plavby po tom, čo dron zasiahol tureckú obchodnú loď pri ruskom prístave Novorossijsk. Pri útoku utrpeli vážne zranenia traja tureckí námorníci. Ankara upozornila, že pokračujúce útoky ohrozujú nielen vojenské ciele, ale aj civilnú lodnú dopravu a bezpečnosť celého regiónu.
Reuters už skôr upozornil aj na sériu útokov na tankery a obchodné lode v blízkosti tureckého pobrežia, ktoré zvýšili obavy z toho, že vojna sa čoraz viac prenáša aj mimo bezprostrednej bojovej zóny.
Turistom radia: Ničoho sa nedotýkajte
Turecké úrady vyzvali domácich aj zahraničných turistov, aby sa nedotýkali žiadnych podozrivých predmetov, ktoré more vyplaví na pobrežie.
Aj poškodený dron totiž môže stále obsahovať funkčnú výbušninu alebo inú muníciu. Každý podobný nález treba okamžite oznámiť polícii alebo pobrežnej stráži a počkať na príchod pyrotechnikov.
Podľa odborníkov sa vzhľadom na pokračujúce boje v oblasti Čierneho mora nedá vylúčiť, že podobných incidentov bude v nasledujúcich týždňoch ešte pribúdať.