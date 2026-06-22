Pondelok22. jún 2026, meniny má Paulína, Paula, Pavla, zajtra Sidónia

Šokujúce odhalenie po smrti Samary (†35) z Kruhu: Dostala pozvánku na Diddyho párty!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (8)
(Zdroj: Profimedia)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

LOS ANGELES - Po smrti herečky Daveigh Chase sa na internete opäť začalo šíriť viac než dve desaťročia staré video z odovzdávania cien MTV Movie Awards. Zábery, na ktorých ju Sean „Diddy“ Combs pozýva na svoju „afterparty“, dnes v súvislosti s kontroverziami okolo rapera vyvolávajú množstvo otázok a rozprúdili živú diskusiu na sociálnych sieťach.

Svet filmu zasiahla pred pár dňami smutná správa o úmrtí herečky Daveigh Chase, ktorá zomrela vo veku 35 rokov. Diváci si ju najviac pamätajú ako desivú Samaru z kultového hororu Kruh. Herečka mala v posledných rokoch vážne zdravotné komplikácie, medzi ktoré patrili meningitída, otrava krvi či sepsa. Jej zdravotný stav sa podľa dostupných informácií prudko zhoršil a lekári jej už nedokázali pomôcť.

Problémy Samary (&#8224;35) z Kruhu: Drogy, pred smrťou žila na ulici a... Takto vyzerala! Prečítajte si tiež

Problémy Samary (&#8224;35) z Kruhu: Drogy, pred smrťou žila na ulici a... Takto vyzerala!

Po oznámení jej smrti sa na sociálnych sieťach objavilo staré video z odovzdávania cien MTV Movie Awards. Záznam pochádza z obdobia, keď mala Daveigh len dvanásť rokov a patrila medzi najvýraznejšie detské herecké hviezdy. Na pódiu vtedy vystúpila po boku herca Ashtona Kutchera (48) a Seana „Diddyho“ Combsa (56). Pozornosť však púta najmä časť videa zo zákulisia. Diddy v nej mladú herečku pozýva na svoju „afterparty“, pričom Daveigh s pozvaním súhlasí.

Diddy obvinený z ďalšieho ZNÁSILNENIA: Nechutné DETAILY... A jeho penis? Nemá sa čím chváliť! Prečítajte si tiež

Diddy obvinený z ďalšieho ZNÁSILNENIA: Nechutné DETAILY... A jeho penis? Nemá sa čím chváliť!

Následne sa raper rozosmeje, čo dnes mnohí vnímajú úplne inak než pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Meno Seana Combsa sa totiž v posledných rokoch spája s viacerými vážnymi obvineniami a kontroverziami. Či sa Daveigh Chase na niektorej z Diddyho afterparty napokon skutočne objavila, nie je známe.

P. Diddy
Zobraziť galériu (8)
P. Diddy  (Zdroj: SITA)

Viac o téme: DiddyDaveigh ChaseSean Combs
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nicole Kidman, Keith Urban
Návrat roka? Nicole Kidman a Keith Urban si po rozvode posielajú verejné odkazy!
Zahraniční prominenti
Katie Price
Katie Price ostro zaútočila na svojho EX: Mal by si sa hanbiť, si mizerný otec!
Zahraniční prominenti
Leomie Anderson
Úsporný outfit známej moderátorky: Prsia jej zakrývali len dva... vtáky?!
Zahraniční prominenti
FOTO Harry oslávil Deň otcov
Celebritný deň otcov: Internet zaplavili vyznania a spomienky z detstva veľkých hviezd!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovenská pošta prichádza s konceptom malej pošty, spustila ju v Partizánskom
Slovenská pošta prichádza s konceptom malej pošty, spustila ju v Partizánskom
Správy
Predseda TTSK Jozef Viskupič hovorí o výjazdovovom zasadnutí Komisie Európskeho výboru regiónov SEDEC
Predseda TTSK Jozef Viskupič hovorí o výjazdovovom zasadnutí Komisie Európskeho výboru regiónov SEDEC
Správy
Novým členom Výkonného výboru SZĽH sa stal Ľubomír Hurtaj
Novým členom Výkonného výboru SZĽH sa stal Ľubomír Hurtaj
Šport

Domáce správy

Tragický koniec pátrania na
Tragický koniec pátrania na juhu Slovenska: Muž (†59) sa zrejme pokúsil preplávať Váh
Domáce
Ilustračné foto
Problém s hlodavcami sa zhoršil: Deratizovať budú celé územie košickej mestskej časti
Domáce
Šimečkov otec pod paľbou
Šimečkov otec pod paľbou ostrých vulgarizmov: Mrazivé VIDEO, Martuška nech vráti peniaze! Nadával mu neznámy muž
Domáce
Šok v Lendaku: Vodič bez povolenia havaroval a nafúkal takmer 3,5 promile alkoholu
Šok v Lendaku: Vodič bez povolenia havaroval a nafúkal takmer 3,5 promile alkoholu
Prešov

Zahraničné

Margarita Simonjanová je vernou
Šokujúce slová Putinovej propagandistky: Neuveriteľné, ku komu ho prirovnala!
Zahraničné
Tento satelitný snímok od
Tragický výbuch v plynárenskom centre: Nešťastie si vyžiadalo 13 obetí a desiatky zranených
Zahraničné
Ilustračné foto
Rekordný cestný pirát na diaľnici v Chorvátsku je Čech: Namerali mu rýchlosťou 253 km/h, akú dostal pokutu?
Zahraničné
OBROVSKÁ tragédia počas horúčav:
OBROVSKÁ tragédia počas horúčav: V aute našli mŕtve dve malé deti!
Zahraničné

Prominenti

Šokujúce odhalenie po smrti
Šokujúce odhalenie po smrti Samary (†35) z Kruhu: Dostala pozvánku na Diddyho párty!
Zahraniční prominenti
Červený koberec 9. kola
Czoborová sa pustila do triedenia vecí po zosnulej mame: V najťažších chvíľach má nečakanú oporu!
Domáci prominenti
Trpké spomienky známej Slovenky
Trpké spomienky známej Slovenky na otca: Pil, bil, rozkopal nám dvere a... Chcel nás vystrieľať!
Domáci prominenti
Nicole Kidman, Keith Urban
Návrat roka? Nicole Kidman a Keith Urban si po rozvode posielajú verejné odkazy!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zdravotný horoskop na leto
Zdravotný horoskop na leto 2026: Na čo si dať pozor podľa znamenia zverokruhu?
vysetrenie.sk
Vedci vypočítali možný koniec
Vedci vypočítali možný koniec ľudstva: Toľkoto nám podľa nich zostáva rokov
Zaujímavosti
FOTO Letné prázdniny majú TEMNÚ
Letné prázdniny majú TEMNÚ stránku: Deti čelia viacerým nebezpečenstvám
Zaujímavosti
undefined
Vysoké teploty ohrozujú zdravie: Viete, čo robiť pri KOLAPSE?
Zaujímavosti

Dobré správy

Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce
FOTO Slováci objavujú svoju novú
Slováci majú favorita letnej sezóny: Pochvaľujú si ceny, služby aj možnosti pre rodiny
Domáce
Nový spôsob opaľovania zažíva
Nový spôsob opaľovania zažíva boom: Skúsili ste ho aj vy?
plnielanu.sk
Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk

Ekonomika

Vo funkcii prežil Reagana, Clintona aj Busha: Zomrel muž, ktorý 18 rokov ovládal svetovú ekonomiku! (foto)
Vo funkcii prežil Reagana, Clintona aj Busha: Zomrel muž, ktorý 18 rokov ovládal svetovú ekonomiku! (foto)
Návrat ikonického diela: Pri Bratislave víta motoristov prekvapenie, ktoré na roky zmizlo! (foto)
Návrat ikonického diela: Pri Bratislave víta motoristov prekvapenie, ktoré na roky zmizlo! (foto)
Štát pritvrdzuje voči rodičom: Tisíce rodín môžu prísť o prídavky na deti kvôli zanedbávaniu školskej dochádzky!
Štát pritvrdzuje voči rodičom: Tisíce rodín môžu prísť o prídavky na deti kvôli zanedbávaniu školskej dochádzky!
Pošta v lekárni? Nový model môže doraziť aj do vášho mesta. Pozrite sa, ako funguje malá pošta! (foto)
Pošta v lekárni? Nový model môže doraziť aj do vášho mesta. Pozrite sa, ako funguje malá pošta! (foto)

Šport

Argentína – Rakúsko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Argentína – Rakúsko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Manželstvo nezničila ani jeho viacnásobná nevera: Dúbravkov spoluhráč sa stal sedemnásobným otcom
Manželstvo nezničila ani jeho viacnásobná nevera: Dúbravkov spoluhráč sa stal sedemnásobným otcom
Premier League
Tenisový svet je v šoku: Markéta Vondroušová dostala štvorročný zákaz činnosti!
Tenisový svet je v šoku: Markéta Vondroušová dostala štvorročný zákaz činnosti!
Doping v športe
Zapletalová vybojovala ďalší významný úspech: Nitrianska kráľovná športu ovládla prestížnu anketu
Zapletalová vybojovala ďalší významný úspech: Nitrianska kráľovná športu ovládla prestížnu anketu
Beh

Auto-moto

FOTO: Mercedes-AMG GLE a GLS už aj s mocným osemvalcom
FOTO: Mercedes-AMG GLE a GLS už aj s mocným osemvalcom
Predstavujeme
Na prelome júla a augusta úplne uzavrú diaľničnú križovatku pri Malackách
Na prelome júla a augusta úplne uzavrú diaľničnú križovatku pri Malackách
Doprava
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
Predstavujeme
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
Doprava

Kariéra a motivácia

Pekná kancelária nestačí. Zamestnanci prezradili, čo je pre nich v práci dôležitejšie
Pekná kancelária nestačí. Zamestnanci prezradili, čo je pre nich v práci dôležitejšie
Kariera.sk TS
Návod na prežitie pondelkového rána: Ako dokázať vstať z postele a predstierať, že viete, čo robíte
Návod na prežitie pondelkového rána: Ako dokázať vstať z postele a predstierať, že viete, čo robíte
O práci s humorom
Nové štádium vyhorenia: Prácu nenávidíte, ale kvôli hypotéke nemôžete odísť. Ako z tohto kruhu von?
Nové štádium vyhorenia: Prácu nenávidíte, ale kvôli hypotéke nemôžete odísť. Ako z tohto kruhu von?
Pracovné prostredie
Návrat po rodičovskej dovolenke do zdigitalizovaného sveta: Skutočne rodičom ušiel kariérny vlak?
Návrat po rodičovskej dovolenke do zdigitalizovaného sveta: Skutočne rodičom ušiel kariérny vlak?
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Neviete, čo variť cez víkend? Týchto 26 receptov zachráni sobotný aj nedeľný obed.
Neviete, čo variť cez víkend? Týchto 26 receptov zachráni sobotný aj nedeľný obed.
Tieto zemiakové jedlá kedysi poznal každý. 14 receptov, na ktoré dnes
Tieto zemiakové jedlá kedysi poznal každý. 14 receptov, na ktoré dnes
4 kávové nápoje, ktoré nezaťažia váš jedálniček
4 kávové nápoje, ktoré nezaťažia váš jedálniček
Rady a tipy
Prírodný repelent z kuchyne: Ako odpudiť hmyz pri jedle na terase
Prírodný repelent z kuchyne: Ako odpudiť hmyz pri jedle na terase
Rady a tipy

Technológie

Vedci objavili zvláštny paradox rakoviny. Gén, ktorý opravuje DNA, ju môže pri nadmernej aktivite ničiť
Vedci objavili zvláštny paradox rakoviny. Gén, ktorý opravuje DNA, ju môže pri nadmernej aktivite ničiť
Veda a výskum
Bill Gates chce v Británii postaviť jadrový reaktor budúcnosti. TerraPower má spojiť jadro s obrovským úložiskom energie
Bill Gates chce v Británii postaviť jadrový reaktor budúcnosti. TerraPower má spojiť jadro s obrovským úložiskom energie
Technológie
Midjourney chce skenovať ľudské telo. Jeho nový skener má vytvoriť detailnú mapu organizmu počas krátkeho ponorenia do vody
Midjourney chce skenovať ľudské telo. Jeho nový skener má vytvoriť detailnú mapu organizmu počas krátkeho ponorenia do vody
Umelá inteligencia
Vyzerá ako obyčajný kontajner, no môže odpáliť strelu na 2 000 kilometrov. Európa ukázala novú zbraň pre hlboké údery
Vyzerá ako obyčajný kontajner, no môže odpáliť strelu na 2 000 kilometrov. Európa ukázala novú zbraň pre hlboké údery
Armádne technológie

Bývanie

Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode
Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode
10 izbových rastlín, ktoré milujú vlhko a bude sa im páčiť aj v kúpeľni. Viaceré si vystačia so slabším svetlom
10 izbových rastlín, ktoré milujú vlhko a bude sa im páčiť aj v kúpeľni. Viaceré si vystačia so slabším svetlom
Prečo by ste mali veci z druhej ruky nechať v mrazničke? Zvláštny trik používajú aj odborníci v múzeách
Prečo by ste mali veci z druhej ruky nechať v mrazničke? Zvláštny trik používajú aj odborníci v múzeách
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka

Pre kutilov

Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Okrasná záhrada
Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Záhrada
S motorovou pílou sa dokáže aj podpísať. Slovák sa nebál a v Čičmanoch si postavil montovaný domček v duchu tradícií
S motorovou pílou sa dokáže aj podpísať. Slovák sa nebál a v Čičmanoch si postavil montovaný domček v duchu tradícií
Chalupa
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia si často vyberajú nesprávnych partnerov: Dôvod vás zrejme prekvapí
Sex
Tieto znamenia si často vyberajú nesprávnych partnerov: Dôvod vás zrejme prekvapí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Margarita Simonjanová je vernou
Zahraničné
Šokujúce slová Putinovej propagandistky: Neuveriteľné, ku komu ho prirovnala!
Ilustračné foto
Zahraničné
Rekordný cestný pirát na diaľnici v Chorvátsku je Čech: Namerali mu rýchlosťou 253 km/h, akú dostal pokutu?
Šimečkov otec pod paľbou
Domáce
Šimečkov otec pod paľbou ostrých vulgarizmov: Mrazivé VIDEO, Martuška nech vráti peniaze! Nadával mu neznámy muž
Pri ostrove Hvar v
Zahraničné
V Chorvátsku došlo takmer k ďalšej tragédii: Veľký trajekt sa len TESNE vyhol člnu, TOTO všetkých zachránilo!

Ďalšie zo Zoznamu