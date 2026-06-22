Šokujúce odhalenie po smrti Samary (†35) z Kruhu: Dostala pozvánku na Diddyho párty!

LOS ANGELES - Po smrti herečky Daveigh Chase sa na internete opäť začalo šíriť viac než dve desaťročia staré video z odovzdávania cien MTV Movie Awards. Zábery, na ktorých ju Sean „Diddy“ Combs pozýva na svoju „afterparty“, dnes v súvislosti s kontroverziami okolo rapera vyvolávajú množstvo otázok a rozprúdili živú diskusiu na sociálnych sieťach.
Svet filmu zasiahla pred pár dňami smutná správa o úmrtí herečky Daveigh Chase, ktorá zomrela vo veku 35 rokov. Diváci si ju najviac pamätajú ako desivú Samaru z kultového hororu Kruh. Herečka mala v posledných rokoch vážne zdravotné komplikácie, medzi ktoré patrili meningitída, otrava krvi či sepsa. Jej zdravotný stav sa podľa dostupných informácií prudko zhoršil a lekári jej už nedokázali pomôcť.
Problémy Samary (†35) z Kruhu: Drogy, pred smrťou žila na ulici a... Takto vyzerala!
Po oznámení jej smrti sa na sociálnych sieťach objavilo staré video z odovzdávania cien MTV Movie Awards. Záznam pochádza z obdobia, keď mala Daveigh len dvanásť rokov a patrila medzi najvýraznejšie detské herecké hviezdy. Na pódiu vtedy vystúpila po boku herca Ashtona Kutchera (48) a Seana „Diddyho“ Combsa (56). Pozornosť však púta najmä časť videa zo zákulisia. Diddy v nej mladú herečku pozýva na svoju „afterparty“, pričom Daveigh s pozvaním súhlasí.
Diddy obvinený z ďalšieho ZNÁSILNENIA: Nechutné DETAILY... A jeho penis? Nemá sa čím chváliť!
Následne sa raper rozosmeje, čo dnes mnohí vnímajú úplne inak než pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Meno Seana Combsa sa totiž v posledných rokoch spája s viacerými vážnymi obvineniami a kontroverziami. Či sa Daveigh Chase na niektorej z Diddyho afterparty napokon skutočne objavila, nie je známe.