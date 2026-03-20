Dráma po Oscaroch: Justin Bieber a Usher sa vraj pobili... Svedkami boli najväčšie hviezdy sveta!

LOS ANGELES - Hollywoodska smotánka si prišla užiť luxusnú afterpárty po Oscaroch, ktorú organizovali Beyoncé a Jay-Z. Namiesto noblesnej zábavy však malo dôjsť k poriadnej dráme! Podľa informácií portálu TMZ sa do ostrého konfliktu dostali spevák Usher a Justin Bieber.
Podľa svedkov prišiel Usher za Bieberom s poriadne nabitou energiou a hnevom, čo okamžite vyústilo do vyhrotenej hádky. Niektoré zdroje dokonca tvrdia, že situácia prerástla až do pästného súboja. Ľudia z Bieberovho okolia to však popierajú – podľa nich síce išlo o veľmi intenzívnu výmenu názorov, no k fyzickému kontaktu nedošlo.
Napätie medzi dvojicou má mať hlbšie korene. Hovorí sa, že Justin sa v poslednom období snaží odstrihnúť od ľudí zo svojej minulosti a podľa jedného zo zdrojov bol k Usherovi dlhodobo nepríjemný. Presný dôvod konfliktu však zatiaľ nie je známy – isté je len to, že hádka netrvala dlho. O to väčší rozruch vyvoláva fakt, že všetko sa odohralo pred očami desiatok svetových celebrít.
Na exkluzívnej párty sa totiž objavili mená ako Taylor Swift, Travis Kelce, Michael B. Jordan, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Megan Fox, Vin Diesel či Emma Stone. Nechýbala ani Justinova manželka Hailey Bieber. Zaujímavosťou je, že naposledy boli Bieber a Usher spolu videní ešte v roku 2022 pri jazere Coeur d’Alene v americkom Idahu. Či musela zasahovať polícia, zatiaľ nie je známe.