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Návrat roka? Nicole Kidman a Keith Urban si po rozvode posielajú verejné odkazy!

Nicole Kidman, Keith Urban Zobraziť galériu (13)
Nicole Kidman, Keith Urban (Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

NASHVILLE - Ešte pred pár mesiacmi ich rozvod šokoval fanúšikov po celom svete. Po 19 rokoch manželstva sa cesty hollywoodskej hviezdy Nicole Kidman a country speváka Keitha Urbana oficiálne rozišli. Teraz však dvojica vyslala sériu verejných signálov, ktoré okamžite rozprúdili špekulácie: začínajú si k sebe opäť hľadať cestu?

Nicole Kidman oslávila 20. júna svoje 59. narodeniny. Mnohí čakali, či sa Keith Urban po mesiacoch ticha ozve. A ozval sa. Na Instagrame zverejnil jednoduchý, ale veľmi osobný odkaz: „Všetko najlepšie k narodeninám, Nicole Mary!!!!!!!!!!!!“ Len štyri slová a množstvo výkričníkov. Napriek tomu išlo o prvý verejný odkaz bývalej manželke od ich rozvodu, ktorý fanúšikovia okamžite začali analyzovať.

Pre mnohých bol dôkazom, že medzi bývalými partnermi nezostala iba zatrpknutosť. Nicole mu odkaz vrátila. O deň neskôr, na Deň otcov, zverejnila herečka sériu fotografií venovaných mužom vo svojom živote. Okrem záberu so zosnulým otcom zaradila aj fotografiu Keitha s ich dcérami Sunday Rose a Faith Margaret. K snímkam pridala jednoduchý odkaz: „Šťastný Deň otcov všetkým otcom.“ Mohla ho vynechať. Nemusela zverejniť jeho fotografiu. Napriek tomu ho verejne zahrnula medzi mužov, ktorým vzdáva úctu.

Nicole Kidman, Keith Urban
Zobraziť galériu (13)
Nicole Kidman, Keith Urban  (Zdroj: Instagram/@nicolekidman)

A práve to vyvolalo najväčšie otázky. Náhoda? Alebo začiatok novej kapitoly? Načasovanie oboch príspevkov je pozoruhodné. Niektoré médiá dokonca naznačujú, že ide o dôkaz výrazného oteplenia vzťahov po rozvode. Neexistuje však žiadny dôkaz, že by Nicole a Keith plánovali obnovenie romantického vzťahu. Naopak, po rozvode opakovane zdôrazňovali, že ich prioritou zostávajú dcéry a fungovanie rodiny napriek rozchodu. Nicole v jednom z nedávnych rozhovorov vyhlásila: „Sme rodina a tou budeme aj naďalej.“

Práve preto je pravdepodobnejšie, že nejde o návrat lásky, ale o vedomú snahu zachovať si korektný a rešpektujúci vzťah po rozvode. Verejné odkazy naznačujú, že po bolestivom konci 19-ročného manželstva medzi Nicole Kidman a Keithom Urbanom zrejme nevládne vojna, ale rešpekt. Či sa z toho raz zrodí aj romantický návrat, na to zatiaľ neexistujú žiadne dôkazy. Jedno však platí už dnes: ešte pred pár mesiacmi by len málokto čakal, že si bývalí manželia budú verejne posielať takéto srdečné odkazy dva dni po sebe.

Viac o téme: Rozvod Narodeniny Nicole KidmanKeith UrbanZmierenieVerejné odkazy
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