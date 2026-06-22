Návrat roka? Nicole Kidman a Keith Urban si po rozvode posielajú verejné odkazy!

NASHVILLE - Ešte pred pár mesiacmi ich rozvod šokoval fanúšikov po celom svete. Po 19 rokoch manželstva sa cesty hollywoodskej hviezdy Nicole Kidman a country speváka Keitha Urbana oficiálne rozišli. Teraz však dvojica vyslala sériu verejných signálov, ktoré okamžite rozprúdili špekulácie: začínajú si k sebe opäť hľadať cestu?
Nicole Kidman oslávila 20. júna svoje 59. narodeniny. Mnohí čakali, či sa Keith Urban po mesiacoch ticha ozve. A ozval sa. Na Instagrame zverejnil jednoduchý, ale veľmi osobný odkaz: „Všetko najlepšie k narodeninám, Nicole Mary!!!!!!!!!!!!“ Len štyri slová a množstvo výkričníkov. Napriek tomu išlo o prvý verejný odkaz bývalej manželke od ich rozvodu, ktorý fanúšikovia okamžite začali analyzovať.
Pre mnohých bol dôkazom, že medzi bývalými partnermi nezostala iba zatrpknutosť. Nicole mu odkaz vrátila. O deň neskôr, na Deň otcov, zverejnila herečka sériu fotografií venovaných mužom vo svojom živote. Okrem záberu so zosnulým otcom zaradila aj fotografiu Keitha s ich dcérami Sunday Rose a Faith Margaret. K snímkam pridala jednoduchý odkaz: „Šťastný Deň otcov všetkým otcom.“ Mohla ho vynechať. Nemusela zverejniť jeho fotografiu. Napriek tomu ho verejne zahrnula medzi mužov, ktorým vzdáva úctu.
A práve to vyvolalo najväčšie otázky. Náhoda? Alebo začiatok novej kapitoly? Načasovanie oboch príspevkov je pozoruhodné. Niektoré médiá dokonca naznačujú, že ide o dôkaz výrazného oteplenia vzťahov po rozvode. Neexistuje však žiadny dôkaz, že by Nicole a Keith plánovali obnovenie romantického vzťahu. Naopak, po rozvode opakovane zdôrazňovali, že ich prioritou zostávajú dcéry a fungovanie rodiny napriek rozchodu. Nicole v jednom z nedávnych rozhovorov vyhlásila: „Sme rodina a tou budeme aj naďalej.“
Práve preto je pravdepodobnejšie, že nejde o návrat lásky, ale o vedomú snahu zachovať si korektný a rešpektujúci vzťah po rozvode. Verejné odkazy naznačujú, že po bolestivom konci 19-ročného manželstva medzi Nicole Kidman a Keithom Urbanom zrejme nevládne vojna, ale rešpekt. Či sa z toho raz zrodí aj romantický návrat, na to zatiaľ neexistujú žiadne dôkazy. Jedno však platí už dnes: ešte pred pár mesiacmi by len málokto čakal, že si bývalí manželia budú verejne posielať takéto srdečné odkazy dva dni po sebe.
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