Zabudnutý český spevák: Zničila ho podoba s Gottom!

PRAHA - Niektorí si myslia, že bol dokonca lepší ako Karel Gott. Skladali pre neho rovnakí majstri svojho umenia, no Pavel Bartoň nakoniec upadol do zabudnutia. S Gottom si boli tak spevácky podobní, že na scéne mohol zostať len jeden...

Pavel Bartoň sa narodil 20. apríla 1950 ako Jiří Šeda. Keďže jeho otec bol riaditeľom hudobného vydavateľstva, zmenil si meno, aby takzvane "kopal" sám za seba.

Spevu sa venoval od detstva, aj počas vojenčiny pôsobil v armádnom zbore ako spevák. Prvý singel mu vyšiel v roku 1972. Bodoval na hudobných festivaloch, vystupoval v televízii a získal menšiu úlohu aj vo filme Noc na Karlštejně.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FS Barrandov

Jeho nástup bol raketový, ale čoskoro jeho sláva aj zhasla. „Bol som podobný Gottovi a všetci ma chceli. Až s odstupom času si človek uvedomí, že to bola moja skaza,” vyjadril sa v minulosti spevák.

Bartoň mal v podstate rovnaké možnosti ako Karel Gott, dokonca pre neho piesne skladali rovnakí ľudia. Mal však túžbu sa od svojho konkurenta odlíšiť, a to nedopadlo dobre. „Podobný hlas farbou a podobný spôsob interpretácie, ako má Karel, je mi daný a vrodený, s tým, bohužiaľ, nič neurobím. Keď som sa snažil dostať do inej polohy, nebolo to ono, pretože som sa v nej necítil dobre,” tvrdí.

Nakoniec upadol do zabudnutia, pretože jeho piesne sa nestali takými hitmi ako tie Gottove.