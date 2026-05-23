Dohoda s Iránom môže prísť už v sobotu: Trump zvažuje aj obnovenie útokov!

NAÍ DILLÍ – Existuje šanca, že Irán prijme dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe už túto sobotu, vyhlásil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Podľa jeho slov došlo na rokovaniach k pokroku, nemôže však vylúčiť ani to, že prezident USA Donald Trump obnoví útoky na Irán. Informovala o tom agentúra AFP.
Rubio sa vyjadril po tom, ako do Teheránu pricestoval pakistanský armádny veliteľ, ktorý patrí k sprostredkovateľom, a americký prezident Donald Trump oznámil, že sa nezúčastní na svadbe svojho syna vzhľadom na „okolnosti týkajúce sa vlády“. Podnietilo to dohady, že rozhovory sa dostali do citlivej fázy, konštatovala AFP.
Dohoda čoskoro?
„Možno sa dnes objavia nejaké novinky. Možno aj nie. Dúfam, že áno,“ povedal Rubio novinárom počas návštevy Indie. „Urobil sa určitý pokrok. Aj v túto chvíľu sa na tom pracuje," povedal. „Je šanca, že, či už to bude dnes, zajtra alebo o niekoľko dní, budeme mať čo povedať,“ vyhlásil šéf diplomacie USA. Zopakoval požiadavky Washingtonu, ktorými je úplné otvorenie Hormuzského prielivu blokovaného Iránom a odovzdanie jeho vysoko obohateného uránu.
Rubio dodal, že Trump „vždy uprednostňuje riešenie takýchto problémov prostredníctvom diplomatických rokovaní“. „Na tom práve pracujeme. Ale tento problém bude vyriešený, ako to prezident dal jasne najavo, tak či onak,“ vyhlásil.
Irán a USA hovoria o pokroku na rozhovoroch o ukončení vojny
Predstavitelia Iránu, Spojených štátov i sprostredkovateľského Pakistanu signalizovali v sobotu pokrok na rozhovoroch o ukončení vojny na Blízkom východe. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP. Iránske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Teherán chce najskôr dokončiť memorandum o porozumení, ktorého príprava je v záverečnej fáze a ktoré má byť akousi „rámcovou dohodou“. Hovorca rezortu Esmáíl Bakájí hovoril o „tendencii k zbližovaniu“ s Washingtonom, rozpory však podľa neho pretrvávajú a konečná dohoda o zásadných otázkach nie je istá.
Pakistanské pozemné sily, ktorých veliteľ Ásim Munír ako sprostredkovateľ od piatka rokoval v Teheráne s iránskymi predstaviteľmi, v sobotu oznámili, že rozhovory za posledných 24 hodín priniesli „povzbudivý“ pokrok ku konečnej dohode. Bakájí pre štátnu televíziu povedal, že pred konečnou dohodu sa prerokujú detaily 14 bodov memoranda o porozumení „v rámci rozumného obdobia 30 až 60 dní“.
Iránsky hovorca dodal, že otázka americkej blokády iránskej lodnej dopravy je dôležitá, no prioritou Teheránu je ukončiť hrozbu nových útokov USA, ako aj pokračujúci konflikt hnutia Hizballáh a Izraela v Libanone.
Rubio zopakoval požiadavky amerického prezident Donalda Trumpa v tom, že Irán nemôže nikdy získať jadrové zbrane, musí odovzdať svoj obohatený urán a musí byť tiež znovu otvorený Hormuzský prieliv bez vyberania poplatkov, ktoré za prechod cez túto strategickú úžinu požaduje Teherán.
Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf predtým vyhlásil, že Irán bude presadzovať svoje „legitímne práva“ na bojisku i pomocou diplomacie, nemôže však veriť „strane, ktorá nemá vôbec žiadnu čestnosť“. Irán podľa neho počas šesťtýždňového prímeria obnovil kapacity svojich ozbrojených síl a reagoval by „drvivou“ odvetou na obnovenie útokov USA. Trump, ktorého popularita utrpela v dôsledku vplyvu vojny na ceny energií pre amerických spotrebiteľov, v piatok oznámil, že sa cez víkend nezúčastní na svadbe svojho syna. Medzi dôvodmi, prečo zostane vo Washingtone, spomenul Irán.
Trump sa do nedele sa rozhodne, či obnoví útoky
„Myslím si, že nastane jedna z dvoch vecí: buď im uštedrím takú ranu, akú ešte nikdy nezažili, alebo podpíšeme dohodu, ktorá bude výhodná,“ povedal Trump. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio krátko predtým naznačil, že Irán by mohol prijať dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe už túto sobotu. Šéf Bieleho domu tvrdil, že bude súhlasiť len s takou dohodou, ktorá bude riešiť aj iránske obohacovanie uránu a osud existujúcich iránskych zásob tohto materiálu. V opačnom prípade nechá Irán „rozmetať na prach“, povedal v rozhovore pre Axios.
Podľa portálu je však nepravdepodobné, že by sa tieto otázky podrobne vyriešili v rámci memoranda o porozumení, o ktorom momentálne USA a Irán rokujú. Trump chce iránsky návrh, ktorý vzišiel z iránsko-pakistanských rozhovorov, prebrať so svojimi vyjednávačmi Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom v sobotu. Na stretnutí sa podľa očakávaní zúčastní aj viceprezident USA J. D. Vance.
V neskoršom telefonickom rozhovore pre stanicu CBS News Trump tiež povedal, že USA a Irán sa výrazne približujú k uzavretiu dohody. Podľa svojich slov verí, že jej finálna verzia zabráni Iránu získať jadrovú zbraň a zabezpečí, že otázka obohateného uránu bude vyriešená „uspokojivo“. „Podpíšem len takú dohodu, v ktorej dostaneme všetko, čo chceme,“ zdôraznil. Vyzval tiež na otvorenie Hormuzského prielivu bez poplatkov za plavbu.