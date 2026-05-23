Hasiči majú veľmi ťažký víkend: Neďaleko Bytče horí les, rázny zásah v mimoriadne komplikovanom teréne!

Hasiči si musia poradiť s požiarom v mimoriadne ťažkom teréne. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj, gettyimages.com)
ŠTIAVNIK - Požiar lesa v katastri obce Štiavnik (okres Bytča) likvidujú v sobotu popoludní profesionálni i dobrovoľní hasiči. Zasahujú v ťažko prístupnom teréne. Informuje o tom na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Hasičom požiar nahlásili krátko po 15.00 h. Na miesto vyslali príslušníkov HaZZ z hasičskej stanice v Bytči a z hasičskej stanice v Žiline, Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a členov Dobrovoľného hasičského zboru obcí Štiavnik, Bytča a Kotešová. „Hasiči zasahujú v ťažko prístupnom teréne C a D prúdmi a pomocou genfo vakov. Zásah trvá,“ doplnil HaZZ.
V Štiavniku horí les a požiarnici sú v plnom nasadení (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)