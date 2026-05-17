Trump stupňuje tlak na Irán: Čas sa kráti! Inak varuje pred zničením krajiny

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth vyzval Irán, aby uzavrel mierovú dohodu so Spojenými štátmi, inak mu hrozí zničenie. Vyjadril sa tak krátko po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Upozornila na to agentúra AFP.
„Iránu dochádza čas a mali by sa radšej poponáhľať, a to RÝCHLO, inak z nich nezostane nič. ČAS JE ROZHODUJÚCI!,“ napísal americký prezident.
Kancelária izraelského premiéra pre portál Times of Israel potvrdila, že Trump a Netanjahu spolu večer telefonovali. Podľa správ v hebrejských médiách lídri diskutovali o možnom obnovení vojny s Iránom, ako aj o nedávnej Trumpovej návšteve Číny.
Washington a Teherán minulý mesiac ohlásili prímerie, no neuzavreli trvalú mierovú dohodu. Rokovania sprostredkuje Pakistan, ale sú pozastavené odvtedy, čo Irán a USA vzájomne odmietli návrhy druhej strany. Spojené štáty si stanovili päť kľúčových podmienok na dosiahnutie dohody o ukončení vojny s Teheránom, avšak podľa iránskych médií v nich Washington Teheránu neposkytol žiadne ústupky.