Pokus o útek mu nevyšiel: Polícia ho po pátraní zadržala

KOŠICE - Policajti v Košiciach zadržali 28-ročného muža obvineného z drogovej trestnej činnosti, ktorý v sobotu (9. 5.) ušiel z jedného z obvodných oddelení Policajného zboru počas vykonávania procesných úkonov. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Policajti po ňom okamžite začali pátrať. Zaujímavosťou je, že z oddelenia ušiel bosý a počas úteku si mal od náhodného okoloidúceho pýtať topánky. Neúspešne,“ uviedla polícia.
Zadržali ho v noci na stredu v blízkosti jedného z fastfoodov v Košiciach. Podľa polície sa mal ráno pokúsiť opustiť územie Slovenska, čomu mal nasvedčovať aj ruksak, ktorý mal pri sebe. Pripravenú akciu na jeho zadržanie preto policajti realizovali skôr. Muž skončil v cele policajného zaistenia. O jeho ďalšom osude rozhodne Mestský súd Košice.