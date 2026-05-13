MIMORIADNY ONLINE Záhada v Grécku a nové sankcie Kyjeva! Trump tvrdí, že koniec vojny na Ukrajine je už VEĽMI BLÍZKO

KYJEV - Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj v utorok uviedol, že „neexistujú žiadne dôkazy“ o tom, že námorný dron nájdený minulý týždeň gréckymi rybármi v Iónskom mori patril ukrajinským prevádzkovateľom týchto strojov. Informovala o tom britská stanica BBC. Situáciu sledujeme online.
6:12 Ukrajina sankcionuje 66 ruských spoločností, jednotlivcov spojených s ruským vojensko-priemyselným komplexom.
6:08 Trump hovorí, že koniec ruskej vojny proti Ukrajine je „veľmi blízko“. Prezident USA Donald Trump 12. mája uviedol, že verí, že ruská vojna proti Ukrajine sa blíži ku koncu a že Moskva a Kyjev sa približujú k vyrovnaniu.
Kyjev odmieta súvislosť medzi námorným dronom zachyteným v Grécku a Ukrajinou
Tychyj reagoval na vyjadrenie gréckeho ministra obrany Nikosa Dendiasa, ktorý v utorok v Bruseli uviedol, že bezpilotný čln nájdený minulý štvrtok neďaleko ostrova Lefkada bol identifikovaný „s úplnou istotou“. Vojenské zdroje v Grécku tiež uviedli, že pripomínal ukrajinské drony typu Magura.
AFP doplnila, že grécka pobrežná stráž v piatok prevzala tento bezpilotný stroj od rybárov, ktorí ho vo štvrtok našli na pobreží. Odtiahla ho do prístavu na Lefkade, kde si čln prevzali ozbrojené sily. Grécky vojenský zdroj cez víkend agentúre potvrdil, že na jeho palube našli 100 kilogramov výbušnín.
Na vyšetrovanie prípadu dohliada generálny štáb gréckych ozbrojených síl a podieľa sa na ňom aj grécke centrum pre obranné inovácie. Tychyj dodal, že Ukrajina je otvorená spolupráci s Gréckom pri objasnení okolností incidentu, ak Kyjev dostane príslušnú žiadosť. Grécky spravodajský web eKathimerini uviedol, že námorný dron typu Magura bol zrejme súčasťou útočnej misie. Vládni predstavitelia potvrdili správy, že mal zamerať loď z ruskej „tieňovej flotily“ alebo plavidlo prepravujúce ruskú ropu, doplnil grécky denník.
Nemenované zdroje z gréckych úradov uviedli, že nájdenie námorného dronu vyvolalo v Grécku obavy, že bojisko v ruskej vojne proti Ukrajine by sa mohlo rozšíriť z Čierneho do Stredozemného mora, čo by vytvorilo riziká pre navigáciu, cestovný ruch a ekonomickú bezpečnosť krajiny. Úrady varovali, že útok na tanker v Iónskom alebo Egejskom mori by mohol poškodiť sektor cestovného ruchu.