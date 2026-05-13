Zadržali agentov iránskych gárd? Kuvajt hlási útok na dôležitý ostrov, Irán vinu rázne odmieta

KUVAJT - Kuvajtské ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo iránskeho veľvyslanca, ktorému odovzdalo protestnú nótu. Dôvodom bolo obvinenie, že za neúspešným útokom na kuvajtský ostrov Bubijan začiatkom mája stáli iránske Revolučné gardy (IRGC). Irán tieto obvinenia odmietol. Informujú o tom agentúry DPA a AFP.
Podľa ministerstva vnútra sa 1. mája ku kuvajtskému ostrovu Bubijan priblížilo na rybárskej lodi šesť ozbrojených príslušníkov IRGC. Dvaja z nich ušli počas prestrelky s kuvajtskými bezpečnostnými silami. Zvyšných štyroch mužov na mieste zadržali. Podľa kuvajtskej tlačovej agentúry KUNA štyria zadržaní priznali, že konali v mene IRGC. Rybárska loď bola prenajatá na vykonanie „nepriateľských činov“ proti Kuvajtu, uvádza sa ďalej v správe.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí tieto obvinenia poprelo a označilo ich za „absolútne nepodložené“. Členovia IRGC sa údajne dostali do kuvajtských výsostných vôd v dôsledku poruchy navigačného systému. Rezort diplomacie uviedol, že „dôrazne odsudzuje nevhodné konanie kuvajtskej vlády, ktorá tento prípad politicky a propagandisticky zneužíva“.
Bubijan, neobývaný ostrov, leží v severnej časti Kuvajtu na hranici s Irakom a len pár kilometrov od Iránu. Čína na ostrove buduje veľký prístav v rámci svojej iniciatívy Jeden pás, jedna cesta (Belt and Road Initiative).