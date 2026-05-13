Streda13. máj 2026, meniny má Servác, zajtra Bonifác

Vojnová loď mieri do Hormuzského prielivu: Briti nasadia špičkovú techniku na ochranu dopravy

HMS Dragon
HMS Dragon (Zdroj: Getty Images)
TASR

LONDÝN - Veľká Británia v utorok oznámila, že do medzinárodnej obrannej misie zameranej na zabezpečenie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive poskytne autonómne zariadenia na vyhľadávanie mín, systémy na boj proti dronom a stíhačky Typhoon. Informujú o tom agentúry Reuters a DPA.

Britský minister John Healey to oznámil počas virtuálneho summitu s ministrami obrany z viac ako 40 štátov zapojených do misie, ktorá sa podľa neho spustí, keď to podmienky dovolia. Súčasťou britskej časti misie bude autonómna technika na vyhľadávanie a zneškodňovanie mín, vysokorýchlostné autonómne bezpilotné člny Kraken na sledovanie, identifikáciu a zneškodňovanie potenciálnych hrozieb a stíhačky Typhoon na vzdušné hliadky.

Ministerka financií Rachel Reevesová na financovanie tohto balíka schválila sumu 115 miliónov libier (132 miliónov eur).

„S našimi spojencami bude táto mnohonárodná misia obranná, nezávislá a dôveryhodná,“ uviedol Healey vo vyhlásení po stretnutí, ktoré Británia hostila spoločne s Francúzskom. Paríž už oznámil nasadenie jadrovej lietadlovej loď Charles de Gaulle, Londýn v sobotu oznámil vyslanie torpédoborca HMS Dragon.

