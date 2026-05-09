Herec ostal v šoku: V televíznej relácii zistil, že jeho manželka je jeho príbuzná!

USA - Hollywoodsky herec Kevin Bacon ostal poriadne zaskočený po tom, čo sa dozvedel nečakanú správu o svojej rodine. Počas účinkovania v populárnej relácii o rodokmeňoch totiž vyšlo najavo, že jeho manželka, herečka Kyra Sedgwick, je jeho vzdialenou príbuznou.
K prekvapivému odhaleniu došlo v americkej televíznej šou Finding Your Roots, ktorá skúma rodinnú históriu známych osobností. Moderátor programu Henry Louis Gates Jr. počas epizódy ukázal Kery Sedgwickovej fotografiu jej „deviateho bratranca v druhom kolene“. Na jej veľké prekvapenie išlo práve o jej manžela Kevina Bacona.
„A jeho meno je Kevin Bacon,“ oznámil moderátor. Sedgwicková okamžite reagovala so smiechom a neskrývaným šokom: „Vedela som to! Vedela som to!“ Herečka zároveň pobavila divákov poznámkou, že pokiaľ nie sú prví bratranci, všetko je vraj v poriadku.
Kevin Bacon a Kyra Sedgwick sa zoznámili pri nakrúcaní filmu Lemon Sky koncom 80. rokov. Zamilovali sa do seba, zasnúbili sa v roku 1987 a o rok neskôr sa vzali. Dnes patria medzi najstabilnejšie hollywoodske páry a spolu vychovali dve deti – Travisa a Sosie.
Aj keď informácia o príbuzenstve mnohých fanúšikov prekvapila, odborníci upozorňujú, že pri vzdialených rodinných väzbách nejde o nič nezvyčajné. Pri rozsiahlych rodokmeňoch môže mať človek tisíce vzdialených príbuzných bez toho, aby o nich vedel.
Počas relácie sa Bacon dozvedel aj ďalšie zaujímavosti. Ukázalo sa napríklad, že je vzdialene príbuzný s hercom Bradom Pittom a dokonca aj s bývalým americkým prezidentom Barackom Obamom.
