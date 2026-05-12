Hazard na dvoch kolesách: 55-ročný muž nafúkal po páde z bicykla 2,46 promile a skončil v rukách lekárov

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Cyklista s takmer 2,5 promile alkoholu skončil po páde na bicykli na ceste III/1827 v okrese Bánovce nad Bebravou v nemocnici. K nehode došlo uplynulý víkend okolo poludnia. Informovala o tom v utorok trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Na základe doteraz zistených skutočností sa 55-ročný cyklista pravdepodobne plne nevenoval vedeniu bicykla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, v dôsledku čoho prešiel s bicyklom mimo cesty vpravo, kde spadol na trávnatú plochu,“ opísala Klenková.
Na miesto nehody privolali aj policajnú hliadku. „Cyklistu podrobili policajti dychovej skúške, ktorá sa skončila s výsledkom 1,18 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 2,46 promile. Muž pri dopravnej nehode utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice,“ priblížila Klenková.
Polícia opätovne upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, že jazda pod vplyvom alkoholu je nebezpečná aj v prípade cyklistov. „Aj bicykel je dopravný prostriedok a jazda pod vplyvom alkoholu výrazne znižuje schopnosť sústrediť sa, správne reagovať a bezpečne zvládnuť situácie na ceste. Takéto konanie mohlo mať v tomto prípade tragické následky,“ zdôraznila Klenková. Policajti podľa nej preto apelujú na cyklistov, aby pred jazdou nekonzumovali alkohol a správali sa na cestách zodpovedne. „Chránia tým nielen svoje zdravie a život, ale aj bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky,“ dodala.