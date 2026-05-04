Poslanci v pondelok pokračujú v rokovaní neverejnými bodmi rozpravy

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR v pondelok pokračujú v rokovaní 49. schôdze neverejne. Prerokujú totiž výročné správy Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby za rok 2024. Následne by mali pokračovať v ďalších neprerokovaných bodoch. Hlasovať v pondelok nebudú.
Najbližšie hlasovanie čaká zákonodarcov v utorok (5. 5.). Rozhodovať by mali napríklad o posunutí návrhu na zmeny pri voľbách zo zahraničia do druhého čítania či o vládnej novele zákona o verejnom obstarávaní.