Čech prekročil slovenskú hranicu, život mu to obrátilo naruby: Pre naše zákony vyfasoval roky vo väzení!

PRAHA/BRATISLAVA - Muž z Česka prekročil autom slovenskú hranicu, život mu to obrátilo o 180 stupoňov. Kúsok za hranicami ho totiž zastavila polícia a v jeho aute našli 823,5 gramov marihuany. Za tento čin vyfasoval na Slovensku maximálny trest v trvaní 10 rokov. V Česku by pritom nedostal ani tretinu z toho - maximálny trest u našich susedov predstavuje "len" 3 roky.
"Konope som jednoducho zabudol v aute a áno, bol som užívateľ. Nebolo to ale pre žiadne obchody, napokon súd ani nič také nepovedal. Každopádne hneď po policajnej kontrole, kedy ma zastavili kvôli nefunkčnému svetlu, som skončil vo väzbe," povedal odsúdený muž pre novinky.cz.
Jeho manželka mala v tom čase mala v tom krátko pred pôrodom. "Keď ma súdili, tak som si hovoril, že by bolo lepšie sa snáď rovno obesiť. Prokurátor mi totiž navrhol 15 rokov. To by som snáď dostal nižší trest aj v prípade, že by som tých policajtov pri kontrole prešiel," opísal svoje pocity.
Nakoniec dostal na Slovensku 10 rokov vo väzení s maximálnou ostrahou. "Zaradili ma tam na prácu na psychiatrii ako sanitára. Stretol som sa tam s útočníkom na Roberta Fica alebo s gymnazistom, ktorý zavraždil učiteľku a spolužiačku. Vo väzení som bol s človekom, ktorý znásilnil a zavraždil starú ženu a dostal za to osem rokov," opísal.
Slovenskú justíciu sa snažil presvedčiť, aby si trest mohol odpykať v Česku, lenže nepochodil, dôvodom malo byť, že v Česku sú drogové delikty menej závažné. Okrem toho mal byť Trenčín, kde si muž trest odpykával, blízko a rodina tak vraj nijak netrpela. Muž mal v tom čase dve malé deti. Nárok na odpykanie trestu v domovine odsúdeného nie je totiž automatický. Súd má okrem iných podmienok zvažovať, že presun do domovského štátu je vhodný a účelný najmä s ohľadom na budúce začlenenie do spoločnosti, čo značí, že odsúdený má vo svojej vlasti napríklad rodinu.
Nakoniec muž neuspel ani na slovenskom Ústavnom súde, ten ale načrtol inú možnú cestu, keď navrhol, aby sa odsúdený obrátil na české súdy. Táto cesta bola nakoniec úspešná. Krajské štátne zastupiteľstvo v Brne súhlasilo s uznaním slovenského rozsudku a ten potom odobril aj brnenský krajský súd. Keďže trest uložený na Slovensku presahoval hornú hranicu trestnej sadzby, ktorú pre daný trestný čin stanovujú české zákony, bol trest upravený. Muž dostal v Česku maximálny možný trest - v jeho domovine išlo však "iba" o tri roky. Tie už mal v čase verdiktu českých orgánov dávno na Slovensku odsedené - odpykané mal v tom čase už vyše štyri roky. Bol tak prepustený. "Nebol som ani vyhostený, ani nemám žiadny zákaz cestovať na Slovensko, ale ja tam teda už rozhodne nepôjdem. Urobil som chybu a zaplatil som za ňu. Rozhodol som sa ale prehovoriť, aby som upozornil, čo sa môže v podobnej situácii stať aj niekomu inému," povedal pre Novinky.cz.