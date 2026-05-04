Vláda potichu ZMENILA pravidlá energopomoci: Dostane ju MENEJ ľudí, toto sú detaily!

BRATISLAVA - Vláda mení pravidlá poskytovania energopomoci a výsledok bude jasný: na štátnu pomoc s účtami za elektrinu, plyn či teplo dosiahne menej ľudí. Rezort hospodárstva chce od júla zacieliť podporu striktne na domácnosti a odstrániť prípady, keď zvýhodnené sadzby využívali aj podnikatelia.
Detaily spresnil denník Pravda.
Dôvodom sú pochybnosti o tom, či miliardy eur pomoci skončili u tých, ktorí ju naozaj potrebujú. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) už skôr upozornil, že efektívnosť systému nie je jasná.
Kľúčová zmena je koniec fiktívnych domácností, pokuty sa môžu vyšplhať až k desaťtisícom eur
Vláda prichádza s novým systémom pravidiel. Po novom má platiť, že:
- energopomoc bude určená len skutočným domácnostiam,
- nebude možné využívať domácnostnú sadzbu na podnikanie,
- štát sprísni kontrolu cez zmluvy aj evidenciu odberateľov.
V praxi totiž dochádzalo k situáciám, keď boli ako domácnosti vedené odberné miesta, kde sa reálne podnikalo – napríklad kancelárie, dielne či ambulancie v rodinných domoch.
Z toho vyplývajú aj nové povinnosti pre ľudí aj firmy. Zmeny sa dotknú aj bežných odberateľov. Pri podpise zmluvy budú musieť uvádzať:
- či ide o domácnosť,
- presnú identifikáciu odberného miesta,
- charakter využitia energie.
Dodávatelia budú viesť detailnú evidenciu a niesť väčšiu zodpovednosť. Ak firme pridelia domácnostnú sadzbu neoprávnene, hrozia im pokuty od 500 do 50-tisíc eur.
Prečo sa pomoc zúži a ako sa to dotkne energošekov?
Ministerstvo chce týmito krokmi odstrániť systémové chyby. Zamedziť nepresným údajom o tom, kto energie reálne využíva, zneužívaniu lacnejších taríf na biznis, chaosu pri doručovaní energošekov.
Práve energošeky v minulosti meškali alebo sa dostali aj k nesprávnym príjemcom. Štát priznáva, že pracuje s obrovským objemom dát – ide o milióny odberných miest a viac ako 5,5 milióna obyvateľov.
Zmeny nastanú aj v energošekoch. Úpravy sa dotknú aj samotného vyplácania pomoci:
- v januári sa vyplatila štvrtina poukážky,
- v máji príde päť dvanástin hodnoty,
- zvyšok sa dorovná po prehodnotení nároku.
Zároveň platí, že nárok môže od 1. mája vzniknúť alebo zaniknúť. Po novom sa poukážky budú doručovať len plnoletým osobám.
Čo to znamená v praxi?
Sprísnenie pravidiel má zabezpečiť férovejšie rozdelenie pomoci, no zároveň znamená, že časť ľudí o energopomoc príde. Systém navyše bude administratívne náročnejší, ale štát zato bude mať väčšiu kontrolu nad tým, komu pomoc skutočne smeruje.
Rezort hospodárstva ubezpečuje, že pomoc bude pokračovať počas celého roka 2026. Po novom však už nebude tak široko dostupná ako doteraz.