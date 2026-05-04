Pondelok4. máj 2026, meniny má Florián, zajtra Lesana, Lesia

Vláda potichu ZMENILA pravidlá energopomoci: Dostane ju MENEJ ľudí, toto sú detaily!

Energopomoci sa dočká menej ľudí. Zobraziť galériu (3)
Energopomoci sa dočká menej ľudí. (Zdroj: gettyimages.com, tip čitateľa)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Vláda mení pravidlá poskytovania energopomoci a výsledok bude jasný: na štátnu pomoc s účtami za elektrinu, plyn či teplo dosiahne menej ľudí. Rezort hospodárstva chce od júla zacieliť podporu striktne na domácnosti a odstrániť prípady, keď zvýhodnené sadzby využívali aj podnikatelia.

Detaily spresnil denník Pravda.

Dôvodom sú pochybnosti o tom, či miliardy eur pomoci skončili u tých, ktorí ju naozaj potrebujú. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) už skôr upozornil, že efektívnosť systému nie je jasná.

Kľúčová zmena je koniec fiktívnych domácností, pokuty sa môžu vyšplhať až k desaťtisícom eur

Vláda prichádza s novým systémom pravidiel. Po novom má platiť, že:

  • energopomoc bude určená len skutočným domácnostiam,
  • nebude možné využívať domácnostnú sadzbu na podnikanie,
  • štát sprísni kontrolu cez zmluvy aj evidenciu odberateľov.

V praxi totiž dochádzalo k situáciám, keď boli ako domácnosti vedené odberné miesta, kde sa reálne podnikalo – napríklad kancelárie, dielne či ambulancie v rodinných domoch.

Z toho vyplývajú aj nové povinnosti pre ľudí aj firmy. Zmeny sa dotknú aj bežných odberateľov. Pri podpise zmluvy budú musieť uvádzať:

  • či ide o domácnosť,
  • presnú identifikáciu odberného miesta,
  • charakter využitia energie.

Dodávatelia budú viesť detailnú evidenciu a niesť väčšiu zodpovednosť. Ak firme pridelia domácnostnú sadzbu neoprávnene, hrozia im pokuty od 500 do 50-tisíc eur.

Vláda potichu ZMENILA pravidlá
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Prečo sa pomoc zúži a ako sa to dotkne energošekov?

Ministerstvo chce týmito krokmi odstrániť systémové chyby. Zamedziť nepresným údajom o tom, kto energie reálne využíva, zneužívaniu lacnejších taríf na biznis, chaosu pri doručovaní energošekov.

Práve energošeky v minulosti meškali alebo sa dostali aj k nesprávnym príjemcom. Štát priznáva, že pracuje s obrovským objemom dát – ide o milióny odberných miest a viac ako 5,5 milióna obyvateľov.

Zmeny nastanú aj v energošekoch. Úpravy sa dotknú aj samotného vyplácania pomoci:

  • v januári sa vyplatila štvrtina poukážky,
  • v máji príde päť dvanástin hodnoty,
  • zvyšok sa dorovná po prehodnotení nároku.

Zároveň platí, že nárok môže od 1. mája vzniknúť alebo zaniknúť. Po novom sa poukážky budú doručovať len plnoletým osobám.

Vláda potichu ZMENILA pravidlá
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Čo to znamená v praxi?

Sprísnenie pravidiel má zabezpečiť férovejšie rozdelenie pomoci, no zároveň znamená, že časť ľudí o energopomoc príde. Systém navyše bude administratívne náročnejší, ale štát zato bude mať väčšiu kontrolu nad tým, komu pomoc skutočne smeruje.

Rezort hospodárstva ubezpečuje, že pomoc bude pokračovať počas celého roka 2026. Po novom však už nebude tak široko dostupná ako doteraz.

Viac o téme: Ministerstvo hospodárstvaNové pravidláŠekyEnergopomoc
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vláda upravila nariadenie o
Vláda upravila nariadenie o energopomoci, zmenila napríklad hodnotu energošekov
Domáce
Karol Galek
SaS útočí na vládu pre Zelenú domácnostiam: Tisíce projektov stoja, firmy ostali úplne bez peňazí
Domáce
Aprílové energošeky čakáte márne
Aprílové energošeky čakáte márne a do schránky sa pozeráte zbytočne: TOTO ich zabrzdilo, čaká sa na vládu!
Domáce
Druhá vlna energopomoci ŠTARTUJE:
Druhá vlna energopomoci ŠTARTUJE: Veľké prekvapenie, niektorí si môžu v schránke nájsť rovno DVA šeky!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Volejbalista Rieker UJS Komárno Ivo Pulpach po výhre Slovana
Volejbalista Rieker UJS Komárno Ivo Pulpach po výhre Slovana
Zoznam TV
VK Slovan Bratislava znížil stav finálovej série, Trubač: Netradičný zápas
VK Slovan Bratislava znížil stav finálovej série, Trubač: Netradičný zápas
Zoznam TV
Autogramiáda hokejistov po zisku striebra z hokejových MS hráčov do 18 rokov v Trenčíne a Bratislave
Autogramiáda hokejistov po zisku striebra z hokejových MS hráčov do 18 rokov v Trenčíne a Bratislave
Zoznam TV

Domáce správy

Vláda potichu ZMENILA pravidlá
Vláda potichu ZMENILA pravidlá energopomoci: Dostane ju MENEJ ľudí, toto sú detaily!
Domáce
Zaujímate sa čo sa
Zaujímate sa čo sa okolo nás deje? Otestujte sa v našom týždennom KVÍZE plnom aktuálnych tém
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Generálny prokurátor Maroš Žilinka
Generálny prokurátor Maroš Žilinka skončil v nemocnici: Podozrenie na infarkt!
Domáce
Meteorológovia varujú: Na strednom a východnom Slovensku hrozí nočný mráz! Platí výstraha pre viaceré okresy
Meteorológovia varujú: Na strednom a východnom Slovensku hrozí nočný mráz! Platí výstraha pre viaceré okresy
Bratislava

Zahraničné

Deti zabrzdili autobus.
Šokujúce VIDEO: Vodička školského autobusu skolabovala! Vozidlo zastavili deti a to nie je všetko
Zahraničné
Nemecký kancelár Friedrich Merz.
Merz chce s Trumpom spolupracovať aj napriek ich rozdielnym názorom
Zahraničné
Hizballáh ako Angry Birds?
Hizballáh ako Angry Birds? Drsná satira rozzúrila ozbrojencov a vyvolala v Libanone náboženský konflikt
Zahraničné
Ilustračné foto
Tragédia v Keni: Záplavy a zosuvy pôdy si vyžiadali najmenej 18 obetí
Zahraničné

Prominenti

Predpovedal svoju smrť, napísal
Predpovedal svoju smrť, napísal si scenár pohrebu: Český seriálový vyšetrovateľ podľahol rakovine
Osobnosti
Let's Dance
Rozstrel, aký tu ešte nebol: Tieto 3 páry postúpili do FINÁLE Let's Dance! A parket museli opustiť...
Domáci prominenti
Sharon STone
Sharon Stone v odvážnych bikinách a bez retuše: Toto že je 68-ročné telo?! Nadčasová bohyňa...
Zahraniční prominenti
Jiřina Bohdalová
Veľkolepá oslava Bohdalovej: Zástupy hercov, 3 exprezidenti a... tento darček nevyšiel!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ako dobre poznáte Zem?
Ako dobre poznáte Zem? Otestujte sa v geografickom KVÍZE, musíte ho zvládnuť ľavou zadnou
Zaujímavosti
Nadmerné užívanie vitamínu D
Nadmerné užívanie vitamínu D sa môže vypomstiť. Netreba ho každému
vysetrenie.sk
FOTO Veriaca učiteľka (36) dala
Veriaca učiteľka (36) dala v škole výpoveď: Boh jej vraj povedal, aby bola pornohviezdou!
Zaujímavosti
Porovnali sme ceny kempingu
Porovnali sme ceny kempingu v Európe: Rozdiely medzi krajinami sú obrovské
dromedar.sk

Dobré správy

FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce

Ekonomika

Nový rebríček najbohatších krajín prekvapil: USA až sedemnáste, Česko predbehlo Francúzsko
Nový rebríček najbohatších krajín prekvapil: USA až sedemnáste, Česko predbehlo Francúzsko
Revolúcia v doprave: Tento lietajúci taxík vás odvezie za cenu jazdy Uberom a zlomok času! (foto)
Revolúcia v doprave: Tento lietajúci taxík vás odvezie za cenu jazdy Uberom a zlomok času! (foto)
Známy miliardár sa postavil Trumpovi: Žaluje kryptoprojekt spájaný s jeho rodinou, v hre sú stovky miliónov dolárov!
Známy miliardár sa postavil Trumpovi: Žaluje kryptoprojekt spájaný s jeho rodinou, v hre sú stovky miliónov dolárov!
Vodičáky na stôl: Prešli by ste križovatku riadenú policajtom bez pokuty? Ukážte sa! (kvíz)
Vodičáky na stôl: Prešli by ste križovatku riadenú policajtom bez pokuty? Ukážte sa! (kvíz)

Šport

Juraj Slafkovský proti Erikovi Černákovi: Online prenos z rozhodujúceho siedmeho zápasu
Juraj Slafkovský proti Erikovi Černákovi: Online prenos z rozhodujúceho siedmeho zápasu
Juraj Slafkovský
Országh po výhre priniesol zlé správy: Slovensko na MS bez ďalšej dvojice zranených hráčov
Országh po výhre priniesol zlé správy: Slovensko na MS bez ďalšej dvojice zranených hráčov
Slováci
Tvrdá kritika Országha padla na úrodnú pôdu, kapitán Martin Pospíšil: Tu sa ukáže sila v tíme
Tvrdá kritika Országha padla na úrodnú pôdu, kapitán Martin Pospíšil: Tu sa ukáže sila v tíme
Reprezentácia
Greif vychytal triumf v dôležitom šlágri: Lyon pokračuje v honbe za Ligou majstrov
Greif vychytal triumf v dôležitom šlágri: Lyon pokračuje v honbe za Ligou majstrov
Ligue 1

Auto-moto

BMW i3 pokračuje v revolúcii po iX3, len zájde o 100 kilometrov ďalej
BMW i3 pokračuje v revolúcii po iX3, len zájde o 100 kilometrov ďalej
Zaujímavosti
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Ekonomika
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Predstavujeme
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Správy

Kariéra a motivácia

Mikro-agresie v kuchynke: Čo o vás prezrádza váš prístup k spoločnému priestoru?
Mikro-agresie v kuchynke: Čo o vás prezrádza váš prístup k spoločnému priestoru?
Vzťahy na pracovisku
Ako prežiť dovolenku kolegu (a nezblázniť sa): Praktický návod, ako nerobiť za dvoch
Ako prežiť dovolenku kolegu (a nezblázniť sa): Praktický návod, ako nerobiť za dvoch
Vzťahy na pracovisku
Dozvedeli ste sa o prepustení kolegu skôr ako on? Povedať mu to alebo mlčať?
Dozvedeli ste sa o prepustení kolegu skôr ako on? Povedať mu to alebo mlčať?
Vzťahy na pracovisku
Útlm v práci? Zistite, čo jesť a piť, aby ste v práci nestrácali pozornosť
Útlm v práci? Zistite, čo jesť a piť, aby ste v práci nestrácali pozornosť
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Dala som ich na stôl a ostali len prázdne taniere. Lepšie karbonátky v omáčke ste ešte nejedli.
Dala som ich na stôl a ostali len prázdne taniere. Lepšie karbonátky v omáčke ste ešte nejedli.
Máte doma plech a pár minút? Na týchto 23 receptov viac potrebovať nebudete.
Máte doma plech a pár minút? Na týchto 23 receptov viac potrebovať nebudete.
Reďkovka na 7 spôsobov: Čo pripraviť z reďkovky, keď už nechcete ďalší šalát
Reďkovka na 7 spôsobov: Čo pripraviť z reďkovky, keď už nechcete ďalší šalát
Rady a tipy
Ako spoznať kvalitnú špargľu
Ako spoznať kvalitnú špargľu
Rady a tipy

Technológie

Používaš Google Mapy ako primárnu navigáciu? Týchto 8 skrytých funkcií ti z nej spraví ultimátneho asistenta
Používaš Google Mapy ako primárnu navigáciu? Týchto 8 skrytých funkcií ti z nej spraví ultimátneho asistenta
Aplikácie a hry
Vedci našli spôsob, ako prebudiť imunitné bunky proti rakovine. NK bunkám uvoľnili brzdy a nádory začali ničiť silnejšie
Vedci našli spôsob, ako prebudiť imunitné bunky proti rakovine. NK bunkám uvoľnili brzdy a nádory začali ničiť silnejšie
Veda a výskum
Je šifrovanie WhatsAppu len ilúziou? Americký agent prišiel s vážnym obvinením, úrad potom vyšetrovanie náhle zastavil
Je šifrovanie WhatsAppu len ilúziou? Americký agent prišiel s vážnym obvinením, úrad potom vyšetrovanie náhle zastavil
Bezpečnosť
Američania prvýkrát ukázali bombardér B-1B s hypersonickou raketou. Pre Rusko a Čínu je to nepríjemný odkaz
Američania prvýkrát ukázali bombardér B-1B s hypersonickou raketou. Pre Rusko a Čínu je to nepríjemný odkaz
Armádne technológie

Bývanie

Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. V chalupe zachovali krčmu pre priateľov aj atmosféru ako za starých čias
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. V chalupe zachovali krčmu pre priateľov aj atmosféru ako za starých čias
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!

Pre kutilov

Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Zelenina a ovocie
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Záhrada
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Doplnky a dekorácie
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 vecí, ktoré muži vo vzťahu potrebujú: Toto od vás čakajú, no nepovedia to nahlas
Partnerské vzťahy
5 vecí, ktoré muži vo vzťahu potrebujú: Toto od vás čakajú, no nepovedia to nahlas
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vláda potichu ZMENILA pravidlá
Domáce
Vláda potichu ZMENILA pravidlá energopomoci: Dostane ju MENEJ ľudí, toto sú detaily!
Zaujímate sa čo sa
Domáce
Zaujímate sa čo sa okolo nás deje? Otestujte sa v našom týždennom KVÍZE plnom aktuálnych tém
Generálny prokurátor Maroš Žilinka
Domáce
Generálny prokurátor Maroš Žilinka skončil v nemocnici: Podozrenie na infarkt!
Deti zabrzdili autobus.
Zahraničné
Šokujúce VIDEO: Vodička školského autobusu skolabovala! Vozidlo zastavili deti a to nie je všetko

Ďalšie zo Zoznamu