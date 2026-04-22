Izrael napriek prímeriu útočil v Libanone: Hlásia jednu obeť a dvoch zranených

BEJRÚT - Jedna osoba zahynula a ďalšie dve utrpeli zranenia pri izraelskom útoku v stredu v západnej časti údolia Bikáa v Libanone. K útoku došlo napriek prímeriu medzi Tel Avivom a Bejrútom, informuje o tom agentúra AFP a stanica al-Džazíra.

Útoky a eskalácia na juhu Libanonu

Libanonská tlačová agentúra NNA objasnila, že išlo o útok dronom. Okrem toho hlási aj delostreleckú paľbu a ničenie domov na juhu krajiny, ktoré v súčasnosti okupuje Izrael. Militantné hnutie Hizballáh v utorok uviedlo, že vypálilo rakety a drony na sever Izraela, pričom tak podľa svojich slov urobilo v reakcii na údajné porušovanie prímeria zo strany Tel Avivu, ktoré zahŕňalo „útoky na civilistov a ničenie ich domovov a dedín“. Hizballáh podľa izraelskej armády vypálil niekoľko rakiet smerom k jej vojakom na juhu Libanonu. Vojaci v reakcii zasiahli zariadenia na odpaľovanie rakiet.

Pokračujúce boje napriek prímeriu

Potom, ako militantné hnutie 2. marca vypálilo rakety na Izrael, začal židovský štát s každodennými údermi na Libanon a na juhu krajiny nasadil svoje jednotky. Napriek tomu, že americký prezident Donald Trump minulý týždeň vo štvrtok oznámil desaťdňové prímerie medzi Izraelom a Libanonom, sú izraelskí vojaci naďalej aktívni na juhu susednej krajiny. Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu vyhlásil, že v prípade, ak budú ich vojaci ohrození, budú odpovedať s využitím „plnej sily“.

Denník The Guardian s odvolaním sa na americké ministerstvo zahraničných vecí informoval, že vo štvrtok sa vo Washingtone uskutočnia ďalšie rozhovory predstaviteľov Libanonu a Izraela. Súčasťou delegácie USA zapojenej do týchto rokovaní bude údajne aj americký veľvyslanec v Izraeli Mike Huckabee.

Vyjadrenie Tomáša Druckera pred rokovaním vlády
Vyjadrenie Tomáša Druckera pred rokovaním vlády
Majerský si pri prirovnaní opozičnej koalície k arche svojsky zažartoval na účet PS
Majerský si pri prirovnaní opozičnej koalície k arche svojsky zažartoval na účet PS
Tréner Iskry Svit Krunoslav Krajnovič po štvrtom zápase štvrťfinále play-off Tipos SBL
Tréner Iskry Svit Krunoslav Krajnovič po štvrtom zápase štvrťfinále play-off Tipos SBL
Aktualizujeme Technická PORUCHA v parlamente:
Technická PORUCHA v parlamente: Pochovajú schôdzu? Poslanci nemajú NIČ isté, chaos v systéme dochádzky a prestávok!
Taxikár mal jazdiť v
Taxikár v hlavnom meste ignoroval červenú aj zákon: V dychu mal vyše jedno promile
Polícia upozorňuje na uzáveru severného obchvatu Prešova vrátane tunela Bikoš
Budatínsky hrad ožije výstavou papierových modelov: Pripravuje sa súťaž aj tvorivé workshopy
Budatínsky hrad ožije výstavou papierových modelov: Pripravuje sa súťaž aj tvorivé workshopy
Izrael napriek prímeriu útočil v Libanone: Hlásia jednu obeť a dvoch zranených
Americký minister obrany Pete
Koniec príkazov v americkej armáde: Hegseth ruší povinné očkovanie vojakov proti chrípke
Ropovod Družba opravený: MOL hlási pripravenosť na obnovenie dodávok ropy na Slovensko a do Maďarska
Mimoriadna TRAGÉDIA: Autobus plný
Mimoriadna TRAGÉDIA: Autobus plný ľudí sa zrútil zo svahu, padal desiatky metrov! Hlásia 21 obetí
5 rokov po smrti
5 rokov po smrti Mekyho Žbirku! Tajná láska jeho manželky: Nový muž na obzore?!
Hugh Jackman
Hugh Jackman po rozvode: Opäť sa chce ženiť... Má to háčik!
Premiéra filmu Diabol nosí
Ázijská kráska z Charlieho anjelov kašle na botox: A toto, že si obliekla v 57 rokoch? Wau
Petra Vajdová po incidente
Petra Vajdová po incidente nezaháľa: Opäť má nový džob!
Mali ich zachrániť, no
Mali ich zachrániť, no nechali ich zomrieť: Vesta z NAJKONTROVERZNEJŠIEHO člna Titanicu sa predala za REKORDNÚ sumu!
Vaša adresa je DÔLEŽITEJŠIA
Vaša adresa je DÔLEŽITEJŠIA než gény: Pozrite sa, o koľko rokov zdravia vás OBRALO miesto, kde bývate!
Keď sa zapne autopilot,
Keď sa zapne autopilot, začína sa úplne iný príbeh: Letuška odhalila PIKANTNÉ detaily z kokpitu! ČO sa tam deje?!
Mesiac narodenia môže predpovedať
Mesiac narodenia môže predpovedať vaše budúce zdravie: Aké sú silné stránky vášho organizmu a aké sú riziká?
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Kulinárske špeciality, ktoré by ste mali na dovolenke ochutnať: Toto je náš výber!
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
Vlna bankrotov naberá na sile: Padol aj jeden z najznámejších e-shopov s elektronikou!
Vlna bankrotov naberá na sile: Padol aj jeden z najznámejších e-shopov s elektronikou!
Veľká zmena po takmer troch mesiacoch: Saková prezradila, kedy dorazí ropa cez Družbu!
Veľká zmena po takmer troch mesiacoch: Saková prezradila, kedy dorazí ropa cez Družbu!
Práca, dovolenka či príplatky: Zrušené sviatky zamotali viacerým hlavy, ako to vlastne bude?
Práca, dovolenka či príplatky: Zrušené sviatky zamotali viacerým hlavy, ako to vlastne bude?
Pozor, chystá sa masívne vyradenie áut bez PZP: Hrozia automatické a opakované pokuty!
Pozor, chystá sa masívne vyradenie áut bez PZP: Hrozia automatické a opakované pokuty!

VIDEO Černák pomohol Tampe vyrovnať stav série, Slafkovský zhodil rukavice a góly vymenil za päste
VIDEO Černák pomohol Tampe vyrovnať stav série, Slafkovský zhodil rukavice a góly vymenil za päste
VIDEO Čokoľvek, aby sa tím nabudil: Slafkovský sa bez okolkov pobil, diváci šaleli od nadšenia
VIDEO Čokoľvek, aby sa tím nabudil: Slafkovský sa bez okolkov pobil, diváci šaleli od nadšenia
Opitý a vážne zranený: Bývalý majster sveta mal nehodu a skončil v nemocnici
Opitý a vážne zranený: Bývalý majster sveta mal nehodu a skončil v nemocnici
Skončí úplne, alebo si dá len krátku pauzu? Bývalý majster sveta prehovoril o budúcnosti Verstappena
Skončí úplne, alebo si dá len krátku pauzu? Bývalý majster sveta prehovoril o budúcnosti Verstappena
TEST: Cupra Born - s veľkou baterkou a zadným pohonom
TEST: Cupra Born - s veľkou baterkou a zadným pohonom
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
FOTO: Nový Mercedes Triedy C 2026 - dynamickejší a pokročilejší, než doteraz
FOTO: Nový Mercedes Triedy C 2026 - dynamickejší a pokročilejší, než doteraz
Je digitálny nomádizmus stále len sen z Instagramu?
Je digitálny nomádizmus stále len sen z Instagramu?
Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Ako napísať motivačný list, ktorý firma dočíta do konca?
Ako napísať motivačný list, ktorý firma dočíta do konca?
5 aplikácií, ktoré vám v roku 2026 zmenia pracovný deň: Odložte multitasking, nastúpila AI
5 aplikácií, ktoré vám v roku 2026 zmenia pracovný deň: Odložte multitasking, nastúpila AI
Máte doma tvaroh a zopár jabĺk? Vyskúšajte tento šťavnatý vrstvený koláč na plech.
Máte doma tvaroh a zopár jabĺk? Vyskúšajte tento šťavnatý vrstvený koláč na plech.
Marhule, puding a mrvenička: Lepšie kysnutné koláče som ešte nerobila.
Marhule, puding a mrvenička: Lepšie kysnutné koláče som ešte nerobila.
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Čo pridať do bublaniny, aby nebola suchá? Skúste tento krém bez varenia!
Čo pridať do bublaniny, aby nebola suchá? Skúste tento krém bez varenia!
Ukrajina ukázala nové útočné drony Anubis a Seth X. Rusom môžu na fronte narobiť vážne problémy
Ukrajina ukázala nové útočné drony Anubis a Seth X. Rusom môžu na fronte narobiť vážne problémy
Britská armáda vyskúšala nový spôsob boja proti dronom. Vojaci ich sledovali priamo z útrob tankov
Britská armáda vyskúšala nový spôsob boja proti dronom. Vojaci ich sledovali priamo z útrob tankov
Trump predĺžil termín prímeria. Iránci nie sú nadšení
Trump predĺžil termín prímeria. Iránci nie sú nadšení
Výskumníci simulovali koniec vesmíru prakticky na stole: Čo je to rozpad falošného vákua a prečo vyvoláva také obavy?
Výskumníci simulovali koniec vesmíru prakticky na stole: Čo je to rozpad falošného vákua a prečo vyvoláva také obavy?
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať

5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Veci, ktoré vás rozširujú a ani o tom neviete: Toto vyhoďte zo šatníka
Veci, ktoré vás rozširujú a ani o tom neviete: Toto vyhoďte zo šatníka
Technická PORUCHA v parlamente:
Technická PORUCHA v parlamente: Pochovajú schôdzu? Poslanci nemajú NIČ isté, chaos v systéme dochádzky a prestávok!
Mimoriadna TRAGÉDIA: Autobus plný
Mimoriadna TRAGÉDIA: Autobus plný ľudí sa zrútil zo svahu, padal desiatky metrov! Hlásia 21 obetí
Lidl sťahuje z predaja
Lidl sťahuje z predaja obľúbený mliečny výrobok: Hrozia zdravotné problémy! Zákazníkom vracajú peniaze
Tragická dopravná nehoda v
Tragická dopravná nehoda v Prešove: O život prišiel 48-ročný chodec, pomôcť sa mu už nedalo!

