Taxikár v hlavnom meste ignoroval červenú aj zákon: V dychu mal vyše jedno promile

BRATISLAVA - Taxikárovi, ktorému bratislavskí policajti v noci z nedele (19. 4.) na pondelok (20. 4.) namerali takmer 1,4 promile už vzniesli obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Hliadka vodiča zastavila potom, ako na frekventovanej bratislavskej križovatke pri Račianskom mýte nezastavil na červenej. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajti 25-ročného vodiča z Uzbekistanu na mieste podrobili dychovej skúške, ktorou bola v jeho dychu nameraná hodnota 0,66 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu, čo predstavuje takmer 1,4 promile. Preto bol vodič na mieste zasahujúcou hliadkou obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na príslušné policajné oddelenie,“ uviedla polícia.
V prípade dokázania viny vodičovi hrozí ročné väzenie. Policajti opäť apelujú na vodičov, aby si za volant sadali výlučne triezvi. „Alkohol za volantom je jednou z najčastejších príčin závažných dopravných nehôd,“ upozornili.