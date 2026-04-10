Radikálna premena: Cillian Murphy vyrysovaný ako ešte nikdy! Toto nie je elegán Shelby

ATÉNY / GRÉCKO - Hollywood má nový virál. A tentoraz nejde o oblek, cigaretu ani chladný pohľad Tommyho Shelbyho. Cillian Murphy bol vyfotografovaný hore bez priamo na pľaci pripravovanej väzenskej drámy – a internet sa okamžite zbláznil.
Fotografie vznikli počas nakrúcania nového filmu režiséra Damiena Chazelle, ktorý sa odohráva v brutálnom väzenskom prostredí 40. rokov. Cillian Murphy v ňom stvárňuje väzňa, a tomu zodpovedá aj jeho vzhľad. Vychudnuté, šľachovité telo, vystúpené kosti a tvrdé línie. Minimum tuku, maximum reality. Surový, takmer "vyčerpaný" look. Žiadne hollywoodske svaly. Žiadny filter. Len čistý realizmus väzenského života.
Toto rozhodne nie je ten istý muž, ktorého poznáme z Peaky Blinders. Elegantný a nebezpečný Tommy Shelby či Oppenheimer – intelektuálny génius s chladnou aurou sú preč! Tentoraz ide Murphy úplne opačným smerom. Zatiaľ čo Shelby bol o kontrole a sile, jeho nový väzeň pôsobí zlomený, fyzicky oslabený, ale psychologicky nebezpečný. Nie je to prvýkrát, čo ukázal svoje telo – už vo filme 28 Days Later sa objavil nahý a šokoval divákov svojou prirodzenou, štíhlou postavou. Tentoraz je to ešte extrémnejšie.
Film zatiaľ nemá oficiálny názov, no vieme, že ide o väzenskú drámu. Cillian Murphy hrá väzňa, jeho protivníkom je dozorca, ktorého hrá Daniel Craig. Príbeh sa mení na psychologický súboj medzi mocou a odporom. Presne ten typ úlohy, v ktorej Murphy exceluje. Cillian Murphy je známy tým, že odmieta "hollywoodsku márnivosť", ide naplno do fyzickej aj psychickej transformácie a vyberá si temné, komplexné postavy. A podľa fotiek z aktuálneho natáčania opäť dokazuje, že hranice herectva pre neho neexistujú.
