Selena Gomez roky skrývala pravdu: Vedela som, že so mnou niečo nie je správne...

LOS ANGELES - Popová hviezda Selena Gomez opäť šokovala fanúšikov. Tentoraz však nie outfitom či vzťahom, ale surovou pravdou o svojom psychickom zdraví. V podcaste Friends Keep Secrets prehovorila bez filtrov o tom, ako vyzerá život s bipolárnou poruchou… a niektoré jej slová naháňajú zimomriavky.
Selena Gomez priznala, že roky cítila, že „niečo nie je v poriadku“, no odpoveď neprichádzala. „Vedela som, že niečo nie je správne, ale bola som zle diagnostikovaná,“ povedala. Až po návšteve viacerých terapeutov a dokonca štyroch liečebných zariadení sa konečne dozvedela pravdu. Paradoxne, diagnóza pre ňu nebola len šokom, ale aj úľavou. Pomohla jej pochopiť, prečo reagovala inak než ostatní.
Najsilnejšie momenty rozhovoru prišli, keď začala hovoriť o manických epizódach. Jej manžel Benny Blanco priznal, že Selena si niekedy ani neuvedomí, že prežíva mániu. Uvedomí si to až spätne. Samotná Selena dodala, že dnes je síce „oveľa viac uvedomelá“, no stále ide o krehký a nepredvídateľný stav. „Som hrdá na to, že mám momenty mánie… už sa za to nehanbím,“ priznala. To, čo kedysi skrývala, dnes pomenúva otvorene.