Šťastný koniec sa nekoná: Krach manželstva slávnej herečky... Už podala žiadosť o ROZVOD!

LOS ANGELES - Herečka a komička Amy Schumer oficiálne podala žiadosť o rozvod so svojím manželom Chrisom Fischerom. Po siedmich rokoch manželstva tak definitívne prišiel koniec ich vzťahu!
KRACH manželstva slávnej komičky? Zdroj hovorí jasne - šanca na záchranu je NULOVÁ!
Amy v utorok zamierila priamo na súd v New Yorku, kde podala rozvodové dokumenty. Informácie vyplývajú z verejne dostupných súdnych záznamov. Pre mnohých fanúšikov nejde o žiadne prekvapenie - herečka už minulý mesiac otvorene priznala, že s manželom sa rozhodli ísť od seba.
Rozchod oznámila prostredníctvom sociálnych sietí, kde napísala: „Bla bla bla... Chris a ja sme po siedmich rokoch urobili ťažké rozhodnutie ukončiť naše manželstvo. Veľmi sa ľúbime a naĎalej sa budeme spoločne venovať výchove nášho syna.“
Schumer a Fischer si povedali "áno" vo februári 2018 a spoločne vychovávajú 6-ročného syna Genea. Detaily rozvodu zatiaľ nie sú známe - verejnosť si tak musí počkať na informácie o opatrovníctve, styku s dieťaťom či prípadnom výživnom.
Herečka však už skôr naznačila, že rozchod prebieha v pokojnom duchu. „Všetko je priateľské, plné lásky a rešpektu. Rodina navždy,“ odkázala fanúšikom. Ako prvý o žiadosti o rozvod informoval magazín People.