Nedožité narodeniny princeznej Diany (†36): Vojvodkyňa z Yorku si spomenula, ale... Rodina VÔBEC!

(Zdroj: TASR)

LONDÝN - Princezná Diana (†36) by včera, 1. júla, oslávila svoje 63. narodeniny. Pri tejto príležitosti si na ňu spomenula jej bývalá švagriná a dobrá kamarátka, vojvodkyňa z Yorku Sarah Ferguson. Zverejnila dojemné prianie... Kráľovská rodina na princeznú ale úplne zabudla!

Princezná Diana sa narodila 1. júla 1961. Včera by tak oslávila svoje 63. narodeniny. Ako 36-ročná však zahynula pri dopravnej nehode. Jej bývalá švagriná a dlhoročná kamarátka vojvodkyňa z Yorku, Sarah Ferguson, však na jej sviatok ani po rokoch nezabudla a na sociálnej sieti Instagram z verejnila dojemné prianie.

„Bola si pilierom svetla a lásky. A aký odkaz po tebe zostal. Vždy si budem pamätať náš smiech a láskavú dušu, ktorú som v tebe našla. Som si istá, že na nás stále dohliadaš. Odpočívaj v pokoji, moja priateľka,“ zverejnila Fergie k spoločnej fotke. A z kráľovskej rodiny bola jediná, ktorá si na princeznú v deň jej narodenín spomenula.

To v komentároch vytkli aj pozorní fanúšikovia. „Veľmi ďakujem za príspevok o princeznej Diane, pretože britská kráľovská rodina na ňu zabudla ako na osobu, matku a ako na našu najlepšiu princeznú,“ napísal jeden zo sledujúcich. Iní mu však oponovali. „Len preto, že kráľovská rodina o Diane nehovorí na sociálnych sieťach, neznamená to, že na ňu zabudli.“ Nech to je akokoľvek, ľudia boli Sarah vďační, že zosnulej princeznej venovala príspevok.