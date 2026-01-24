Drupi bol smrti na lopate: RAKOVINA pľúc, dávali mu pol roka života!

PRAHA - Koncert Drupiho (78) v Prahe sa zmenil na emotívne vyznanie. Taliansky spevák sa priamo pred zaplnenou sálou zveril, že má rakovinu pľúc. Lekári mu dávali len rok a pol života!
Veľmi silný moment! Drupi otvorene priznal, že lekári mu pred časom zistili rakovinu pľúc. Boj s ťažkou chorobou bol mimoriadne náročný a chvíľu dokonca hrozilo, že sa skončí fatálne. V rozhovore pre talianske médiá Drupi priznal, že keď sa dozvedel diagnózu, ovládol ho panický strach. „Ešte pred tromi rokmi bol môj prípad taký, že mi dávali rok, možno rok a pol života. Ale uzdravil som sa! Po troch až štyroch mesiacoch liečby vďaka moderným metódam a technológiám zmizlo štyridsať percent nádoru, potom ďalších dvadsať,“ opísal v októbri 2024 v talianskom rádiu Rai2. Liečba mala byť tak drastická, že spevák prišiel o jednu časť pľúc!
Drupi bojoval zo všetkých síl a zdá sa, že svoj boj vyhral. Kvôli liečbe dokonca vylúčil zo svojho života cigarety - donedávna fajčil až 60 cigariet denne!
Na jeho koncerte nechýbala ani jeho verná fanúšička Veronika Žilková (64), ktorá je jeho dlhoročnou obdivovateľkou. „Drupi pred rokom prekonal rakovinu pľúc, s manželkou je už päťdesiat rokov, obaja majú 78 rokov a tú pesničku si spolu spievajú ako poďakovanie za to, že chorobu prežili,“ napísala Žilková k záberom speváka a jeho manželky Doriny na pódiu Kongresového centra. „Majú hlasy ako mladý pár! Takto má vyzerať staroba. Spievať,“ uviedla dojatá herečka. A ako opisuje Drupi tajomstvo sily ich vzťahu: „Spočiatku je to divoký sex. Časom sa však táto stránka upokojí a zostane pravdivá, hlboká láska, rešpekt a počúvanie.“
Drupi sa v skutočnosti volá Giampiero Anelli a predtým, ako začal spievať, sa živil ako barman, mechanik či obsluha čerpacej stanice v Pavii neďaleko Milána.