NESLÝCHANÉ: Prvá dáma Ameriky bude hrať vo filme! Tá rola vás odrovná

WASHINGTON D.C. - Trumpovci sa o novú senzáciu starajú každý deň. A často nie pozitívnu. Tentokrát to nie je Donald, kto chystá ďalšiu šokujúcu vec. Melánia sa v Bielom dome asi nudí a tak si hľadá nové zábavky, ktoré by jej priniesli radosť. Povedala si, že by ako prvá dáma mohla účinkovať vo filme. A ešte akom! Toto žiadna jej predchodkyňa neurobila.
Melania Trump sa dala na výrobu filmu. A nie je to hocijaký film. Je to film o nej samej a v hlavnej úlohe s ňou samou. Film Melania bude mať premiéru 29. januára simultálne na 20 rôznych miestach Ameriky. Kinopremiéra nasleduje hneď na ďalší deň, 30. januára 2026.
Ona spolu s manželom, americkým prezidentom Donaldom Trumpom by sa mali zúčastniť slávnostnej premiéry priamo vo Washingtone D.C. A nie na obyčajnom mieste. Podľa portálu Page Six sa premiéra bude konať v novo premenovanom Centre muzických umení Donalda J. Trumpa a Johna F. Kennedyho.
Film Melania je jedinečný svojím prevedením a keďže hlavnú úlohu prvej dámy hrá ona sama, prináša autentický pohľad Melanie Trump na posledných 20 dní predtým, čo bol Donald Trump druhýkrát inaugurovaný za prezidenta Spojených štátov amerických.
Melania v tomto prípade nie je len herečkou! Na filme sa podieľala aj producentsky a ako prezradil jej kolega, Marc Beckman, samotná Melania bola prítomná počas celého procesu. Bola tam, keď film vznikal, ale aj pri následnom promovaní a uvádzaní filmu do života. Práve vďake jej účasti sa predpokladá, že pôjde o absolútne exkluzívne dielo s osobitým pohľadom do prežívania prvej dámy.
Takýto vhľad doteraz žiadna prvá dáma verejnosti neposkytla. Ak ničím iným, týmto Melania rozhodne vstúpi do histórie. Trailer filmu si pozrite pod týmto odkazom.
