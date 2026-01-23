Donald a Melania majú vážny problém: V ich manželstve to poriadne škrípe! TOTO je dôkaz

WASHINGTON - O súkromí amerického prezidentského páru sa šepká už roky. Najnovšie informácie z prostredia blízkeho Trumpovcom však posúvajú tieto dohady do konkrétnejšej roviny a naznačujú, že ich spoločný život má veľmi netradičné usporiadanie.
Špekulácie, ktoré neutíchajú
Vzťah medzi prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom a jeho manželkou Melaniou je dlhodobo predmetom mediálnych dohadov. Objavujú sa úvahy o citovom odstupe, chladnej atmosfére aj o tom, že prvá dáma môže v manželstve zotrvávať skôr z povinnosti než z presvedčenia.
Tieto reči teraz znovu oživil človek z ich okolia, ktorý v rozhovore pre portál Daily Beast opísal niekoľko detailov zo zákulisia ich každodenného života.
Oddelené noci v Mar-a-Lagu
Podľa jeho slov sa netradičné usporiadanie manželstva prejavuje najmä v súkromí luxusného sídla Mar-a-Lago na Floride. Hoci Trumpovci oficiálne bývajú na tej istej adrese, spoločné noci vraj netrávia.
Melania Trump má údajne uprednostňovať samostatné bývanie v rámci areálu a namiesto spoločnej spálne si zariadila vlastný priestor, kde trávi väčšinu nocí bez prezidenta. Zdroj prirovnáva jej život k izolovanému svetu, v ktorom má súkromie a pokoj prednosť pred tradičným manželským spolužitím.
Veža namiesto rodinných apartmánov
Insider tvrdí, že prvá dáma sa neusadila v rodinných izbách, ale v samostatnej veži s výškou približne 22 metrov, ktorá je súčasťou rozsiahleho komplexu. Výsledkom je, že manželia síce formálne zdieľajú rezidenciu, no ich každodenný život je fyzicky oddelený.
Takéto usporiadanie podľa pozorovateľov nevyhnutne vyvoláva otázky o stave ich vzťahu. Dlhé roky sa pritom za hlavné pôsobisko Melanie Trumpovej považoval Trumpov Tower v New Yorku.
Presun na Floridu
Zmena nastala na jeseň 2025. Dokumenty podané na okresnom súde v Palm Beach potvrdzujú, že Melania Trump si v októbri oficiálne presunula trvalé bydlisko do floridského rezortu. Tým sa Mar-a-Lago stalo jej hlavným miestom pobytu aj z právneho hľadiska.
Takmer neviditeľná prvá dáma
Miestni obyvatelia Palm Beach si zároveň všímajú, že Melaniu Trumpovú vídať na verejnosti len zriedka. Prvá dáma sa má vyhýbať spoločenským podujatiam aj bežnému pohybu po meste a pôsobí mimoriadne uzavreto.
Podobný obraz sa podľa svedectiev týka aj samotného prezidenta. Donald Trump má rezort opúšťať len výnimočne, najčastejšie kvôli golfu, a väčšinu času trávi v areáli. Navonok tak pôsobia ako pár, ktorý zdieľa adresu – no nie každodenný život.